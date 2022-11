Destăinuirile făcute de chef Cătălin Scărlătescu. Câți bani încasa lunar juratul de la „Chefi la Cuțite”, în 1994: „Nu am coborât sub suma aia”

Chef Cătălin Scărlătescu (50 de ani) a povestit, în cadrul unui podcast, despre perioada în care a început să câștige consistent în domeniul care îi aduce împlinire sufletească, și anume lumea gastronomică. Juratul de la „Chefi la Cuțite” a mărturisit câți bani încasa lunar, în anul 1994, pe poziția de bucătar.

În anul 1994, chef Cătălin Scărlătescu se afla, deja, în plină activitate. Celebrul jurat de la Antena 1 activa încă de atunci pe poziția de bucătar. Iar pasiunea față de lumea gastronomică nu doar că i-a adus satisfacție sufletească, ci și materială. În cadrul unui podcast, juratul show-ului culinar „Chefi la Cuțite” a mărturisit câți bani câștiga în urmă cu 28 ani de ani.

Chef Cătălin Scărlătescu: „Nu am coborât sub suma aia”

La vremea aceea, Cătălin Scărlătescu încasa lunar 1400 de dolari (în jur de 7000 de lei, raportat la cursul actual). Iar, de atunci, juratul de la Antena 1 nu a lucrat pe bani mai puțini. A pus accent întotdeauna pe cariera sa.

„Nu știu ce înțelegi tu din bani. Fii atent. În 1994, salariul meu era de 1400 de dolari. Eu niciodată, din 1994, nu am coborât sub suma aia. Cu timpul, am crescut. Eu am muncit pe bani”, a spus chef Scărlătescu în cadrul podcastului „La fileu”, moderat de Speak.

„Dacă eu eram stâlpul care-ți aduceam banii în casă, eu îți produceam ție 30.000 pe lună, cât îmi dădeai tu mie? Dacă nu intra suma corectă… lasă că am unde să muncesc”, a mai mărturisit juratul de la Antena 1.

Evident, a avut parte și de un angajator care a încercat să îl păcălească: „A încercat unul. Și când a văzut, s-a liniștit și a zis: «De azi înainte tu nu ai salariu. Ia cât vrei!». Pentru că munceam foarte mult. Adică diferența dintre ce era înaintea momentului în care am venit eu la el în restaurant și după ce am venit eu era atât de mare”.

