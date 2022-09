Destăinuirile făcute de Rita Mureșan. Experiența pe care a avut-o creatoarea de modă, după ce a luat parte la un ritual șamanic

Rita Mureșan (50 de ani) a făcut destăinuiri despre experiența pe care a avut-o, după ce a luat parte la un ritual șamanic. Creatoarea de modă și-a dorit să aibă parte de o curățare spirituală, motiv pentru care a luat parte la experiența cu Ayahuasca.

În cadrul unei emisiuni, Rita Mureșan a făcut o serie de destăinuiri legate de ritualul la care a luat parte. Creatoarea de modă și-a dorit să aibă parte de o curățare atât fizică, cât și spirituală, motiv pentru care, timp de 40 de zile, a luat parte la experiența cu Ayahuasca. Este o băutură compusă dintr-o substanță naturală produsă din amestecul a două plante. Pentru a intra în contact cu lumea spiritelor, Rita Mureșan a apelat la acest ritual. De cele mai multe ori, băutura este utilizată în regiunile din Amazon și este consumată sub formă de medicament spiritual.

”Nu recomand (n.r. experiența cu Ayahuasca). Eu, prima oară, am fost floricică. A doua oară mi-a fost un rău de am zis că… Da. Depinde ce ai de curățat. Cât de mult ai de curățat. Mi-a fost rău a doua oară. Prima oară mi-a fost un pic rău, dar nu… De fapt, asta este ideea. Răul acela e curățarea pe care o ai, pe care o faci. Curățarea care se produce să scoți, adică planta Ayahuasca te ajută să cureți. De aceea se duc foarte mulți bolnavi de cancer care, apoi, se vindecă. Pentru că ea nu te duce doar acum, ieri sau alatăieri, te duce și în alte vieți. Și înțelegi anumite lucruri”, a explicat Rita Mureșan în cadrul emisiunii „În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță.

Fiica Ritei Mureșan a trecut printr-un moment de cumpănă

Rebecca avea doar 10 ani în momentul în care accidentul a avut loc. Aceasta se afla la o petrecere aniversară, în timp ce părinții săi plecaseră deja în Turcia. Deoarece cea mai bună prietenă a micuței își serba ziua de naștere, aceasta a insistat să participe alături de bona sa, dar totul avea să ia o întorsătură neașteptată. O bucată de marmură de 80 de kilograme a căzut peste ea și i-a rupt mână în două.

„Venea de la toaletă și a văzut cum o masă înaltă de bar, cu un blat de marmură, cade peste un copilaș mic, care trăgea de ea. Ea a împins copilul și masa i-a căzut peste mână și i-a rupt mâna în două. Ea insista foarte mult să rămână la această petrecere, era a colegei ei de bancă. Noi am plecat la Istanbul, eu nu am vrut, în interiorul meu, am simțit să nu o las. Au fost necesare atât de multe operații pentru că acele 80 de kilograme de marmură i-au rupt mâna în două. A fost nevoie să pună la loc, tendoane, vene și toate cele”, a povestit Rita Mureșan.

