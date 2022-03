Destăinurile făcute de Antonia: ”Sunt dezamăgită de răutatea și furia pe care le au multe persoane în această lume”

Antonia este una dintre cele mai apreciate artiste din România, iar alături de Alex Velea formează un cuplu foarte îndrăgit în showbizul românesc. Pe rețelele de socializare, cântăreața a făcut o serie de destăinuiri legate de motivul pentru care nu se poate bucura pe deplin de succesul său.

Antonia a făcut o serie de destăinuiri pe rețelele de socializare. A mărturisit care este, de fapt, motivul principal pentru care nu a mai dorit să apară atât de des pe micile ecrane sau în diferite interviuri.

”Am mari emoții atunci când apar la televizor sau pe internet, fie că este vorba despre un interviu sau un podcast. Am anxietate și mă tem constant că voi greși, lucru care se întâmplă mereu. De ce oamenii se grăbesc să judece și iubesc să mă portretizeze ca fiind proastă. Probabil pentru că îi face să se simtă superiori mie sau mai inteligenți. «Este doar frumoasă, dar proastă ca naiba». Ei sunt motivul pentru care nu mai apar public atât de des. Am explicat de nenumărate ori că, indiferent că sunt în România de mulți ani, fac greșeli atunci când vorbesc limba română. Asta nu ține de nivelul de inteligență, dacă vor să înțeleagă bine, dacă nu, sunt doar răutăcioși”, a scris Antonia la secțiunea Instastory.

Partenera de viață a lui Alex Velea a continuat seria destăinuirilor: ”Cine mă cunoaște cu adevărat știe că am o mulțime de lucruri de spus și prefer să le spun atunci când sunt alături de oameni care nu mă judecă. M-am săturat de oameni care mă judecă și să fiu ”bullied” (n.r. agresată). Am ales să nu fiu o victimă și să nu vorbesc despre asta spunându-mi că voi învăța să accept și că sunt doar un simplu om. Sunt dezamăgită și mă întreb de ce merit să fiu tratată cu atâta răutate, apoi realizez că îmi este milă de cei care mă jignesc pentru că nu au nimic altceva mai bun de făcut decât să mă corecteze pe mine și să se gândescă: «Ha, ți-am zis-o. Proasto»”.

Vezi și ANTONIA NU ȚINE CONT DE ETICHETĂ ATUNCI CÂND ÎI VINE POFTA! ARTISTA A UITAT DE BUNELE MANIERE ȘI A FĂCUT-O ÎN STRADĂ

Antonia: ”Sunt dezamăgită de răutatea și furia pe care le au multe persoane în această lume”

”Astfel, doamnelor și domnilor, sunt aici să vă reamintesc încă o dată faptul că nu voi face pe plac nimănui și sunt conștientă că și în cazul în care vreau să o fac, nu o pot face și sunt ok cu asta. Sunt dezamăgită de răutatea și furia pe care le au multe persoane în această lume. Într-o zi voi depăși această frică sau poate că nu, însă sunt fericită că am prieteni iubitori și o familie care mă înțelege și îmi cunoaște inima. Îi iubesc și le mulțumesc. Pentru voi, restul, cei care mă plac și mă susțin, vă mulțumesc. Am fost hărțuită la atât de multe niveluri diferite și pentru atât de multe motive pentru care nu merit în viața mea. Totuși, prefer să nu vorbesc despre acest lucru public. Dar nu înseamnă că nu m-a afectat pe mine sau anumite acțiuni și decizii din viața mea. Nu vreau ca oamenii să gândească că mă victimizez și, oricum, nu schimbă cu nimic situația și există multe persoane care trec și ele prin aceste lucruri, poate chiar mai rele. Și, la finalul zilei, acest lucru nu mă face mai specială decât altcineva. Am dorit să clarific, deoarece primesc adeseori întrebări legate de depresie și dacă trec prin situații grele. Răspunsul este da. Vă rog să aveți grijă de sufletele voastre și să fiți puternici, viața este plină de încercări, aveți credință. Suntem oameni, amintiți-vă că nu suntem perfecți, însă putem încerca să fim cea mai bună variantă a noastră și încercați să fiți buni. Toți facem greșeli. Am făcut greșeli în viață și îmi pare rău pentru asta. Învață, mergi mai deprte și iubește”, a mai scris Antonia.

Citește și PLANUL B AL PRO TV: ANTONIA ȘI DORIAN POPA INTRĂ ÎN ECHIPA „FAIMOȘILOR” DE LA SURVIVOR ROMÂNIA 2022?!

Ce spunea Antonia despre începutul relației cu Alex Velea

Alex Velea și-a luat inima în dinți și a cerut-o în căsătorie pe Antonia, după o relație lungă din care au rezultat doi copii superbi. Însă, dacă în prezent totul este minunat, începutul relației lor a fost dificil, mai ales că Antonia era căsătorită la acea vreme.

”A fost o perioadă frumoasă în care am creat o legătură puternică între noi, ca oameni întâi și abia apoi ca iubiți. Mi-a fost alături, este un om cald, calm și bun. Totul a decurs firesc și lucrurile s-au întâmplat de la sine. Am simțit chimie, atracție și a devenit în timp o relație, iubire.

Știam că oamenii judecă ușor, pe informații care erau speculate, nu pe informații reale, așa că asta a fost calea cea mai „ușoară, să ne ascundem. Deși a fost extraordinar de greu să facem acest lucru. Important este că a trecut, că suntem fericiți, că suntem bine, că avem o familie frumoasă și că avem o relație solidă, cu multă iubire”, a spus Antonia.

”Am simțit că este the one, că este cel lângă care vreau să îmi construiesc viitorul, o familie, o casă și tot ce mai poate un om visa în viața aceasta”, a spus Antonia, conform VIVA.ro.

Sursă foto: Capturi Instastory Antonia, captură video Youtube – din cadrul unui podcast