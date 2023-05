Detalii din dormitorul lui Cătălin Scărlătescu și al Doinei Teodoru. Ce se întâmplă în pat, de fapt

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru se iubesc de mai bine de doi ani. Cei doi și-au ținut ascunsă idila până în momentul în care au înțeles că sunt făcuți unul pentru celălalt. Relația lor nu a fost întotdeauna roz, au trecut și prin momente tensionate, însă au făcut față cu brio tuturor provocărilor. Nici măcar diferența de vârsta nu a fost un impediment pentru aceștia. Recent, fosta concurentă de la America Express a reușit să îi uimească pe fanii săi cu dezvăluirile pe care le-a făcut despre partenerul său. Se pare că celebrul chef se descurcă foarte bine nu doar în bucătărie ci și în… dormitor!

Doina Teodoru este o actriță foarte iubită de public. Aparițiile sale în show-urile TV i-au adus multă popularitate, dar și marea dragoste. Actrița și Cătălin Scărlătescu s-au intersectat de câteva ori în culisele de la Antena 1, iar apoi a urmat o întâlnire în Vama Veche. De acolo a pornit povestea lor care durează chiar și astăzi.

„Ne-am cunoscut la Vama Veche, pe la nu știu ce bar acolo, nu am nici cea mai vagă idee, pentru că am fost luat pe sus. Eu o văzusem, o cunoșteam, dar am fost așa mai timid. Ea a făcut primii trei pași.Totul a plecat de la o poză. Am făcut noi doi o poză împreună și de la poza aceea totul a venit natural. Cred că eu am vrut poză, cred că eu am fost acela mai mârșav. M-am dus ca pisica: am zgâriat la ușă”, a dezvăluit chef Cătălin Scărlătescu.

Doina Teodoru, dezvăluiri din intimitate

Cunoscuta actriță a fost prezentă recent în emisiunea iUmor, la care a participat și în trecut, ba mai mult, a reușit să plece acasă cu marele premiu. De această dată, Doina Teodoru a fost chemată în calitate de invitat special cu un număr de roast. A urcat pe scenă fără emoții, am putea spune că juriul s-a temut de ce ar putea spune pentru că iubita lui Scărlătescu este cunoscută datorită glumelor acide.

În textul său, actrița a strecurat și un detaliu despre partenerul său. În momentul în care a început să spună gluma, toți cei prezenți au avut impresia că actrița vorbește despre Cheloo, însă finalul a fost altul. Doina a dezvăluit că iubitul său este un bărbat sensibil, deși majoritatea oamenilor îl consideră un tip dur. Mai mult, tânăra a ținut să își laude partenerul despre care a dat de înțeles că se descurcă foarte bine în dormitor.

„Cătălin este un tip foarte sensibil, cu un chip de dur. Dar, când mă atinge, mă face să mă simt femeie. Da, mă refer la Cătălin Scărlătescu”, a spus Doina Teodoru.

Ce crede Cheloo despre Doina Teodoru

Doina Teodoru, câștigătoarea celui de-al treilea sezon „iUmor”, a dat tot ce a avut mai bun pe scenă şi a reuşit să stârnească hohote de râs. După reprezentație, jurații i-au transmis rând pe rând câteva cuvinte.

„Are foarte mult succes în afaceri și asta pentru că este un tip care nu lasă nimic la întâmplare… în afară de cariera lui“, a afirmat actrița despre unul dintre jurații emisiunii.

„Doina Teodoru, o ființă ireproșabilă! Mi-a plăcut foarte mult și în America Express“, a exclamat Delia.

Şi Cheloo a avut câteva cuvinte de spus despre iubita lui Cătălin Scărlătescu, în stilul său caracteristic: „Sociabilă, îmi place, m-am obișnuit cu Doina Teodoru după atâtea sezoane“.