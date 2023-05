De ce Doina Teodoru nu vorbește niciodată despre părinții ei. Adevărul a ieșit la suprafață: „Nu înțeleg de ce ar trebui să găsiți pe internet”

Doina Teodoru a devenit cunoscută datorită participării sale la emisiunea iUmor, pe care a și câștigat-o. Ulterior, după ce a apărut la brațul celebrului chef Cătălin Scărlătescu, actrița a atras și mai multe simpatii din partea publicului.

Tânăra în vârstă de 33 de ani a reușit să se facă remarcată în emisiunea de umor, cu care a și colaborat pentru diverse proiecte. Deși a atras numeroase controverse odată cu relația dintre ea și Cătălin Scărlătescu, din cauza diferenței de vârstă, actrița a ignorat gurile rele și a continuat să apară cu zâmbetul pe buze în lumina reflectoarelor. Deși se cunosc o mulțime de detalii despre ea, atunci când vine vorba despre părinții ei, fosta concurentă de la America Express este ceva mai rezervată.

Doina Teodoru: „Sunt vedete și nu știu eu?”

În cadrul unui interviu pentru CANCAN.RO, acordat în urmă cu o lună, Doina Teodoru a fost întrebată de ce nu vorbește niciodată despre părinții săi și care este motivul pentru care în mediul online, nu se găsește nimic despre cei care i-au dat viață.

Iubita lui Cătălin Scărlătescu nu a stat prea mult pe gânduri și a oferit imediat un răspuns. De asemenea, acesta a precizat că cei care i-au dat viață, au fost alături de ea și au felicitat-o pentru curajul de a participa la America Express. Ba mai mult, actrița a afirmat că între partenerul ei și cei care i-au dat viață există o legătură frumoasă.

„Nu înțeleg de ce trebuie să găsiți ceva despre părinții mei. Nu sunt de acord. Sunt vedete și nu știu eu? Părinții mei m-au felicitat pentru curajul de a participa la America Express, au fost alături de mine”, a spus Doina Teodoru pentru CANCAN.RO.

Cum s-au cunoscut Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un an. În urma idilei dintre cei doi, juratul de la Chefi la cuțite se pare că s-a schimbat puțin în ceea ce privește discreția față de viața personală. Cu ceva timp în urmă, celebrul bucătar a povestit cum s-a cunoscut cu iubita lui.

„Ne-am cunoscut la Vama Veche, pe la nu știu ce bar acolo, nu am nici cea mai vagă idee, pentru că am fost luat pe sus. Eu o văzusem, o cunoșteam, dar am fost așa mai timid. Ea a făcut primii trei pași. Totul a plecat de la o poză. Am făcut noi doi o poză împreună și de la poza aceea totul a venit natural. Cred că eu am vrut poza, cred că eu am fost acela mai mârșav. M-am dus ca pisica: am zgâriat la ușă”, a declarat Cătălin Scărăltescu.

