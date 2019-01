Detalii explozive despre iubitul cântărețului care a recunoscut că e gay: ”Și-ar da viața pentru mine!” Cum s-au cuplat și când au făcut-o prima oară

La scurt timp după ce fostul prezentator tv Răzvan Botezatu a anunțat că este homosexual, cântărețul și producătorul Marius Baldovin și-a luat inima-n dinți și a recunoscut și el: ”Sunt gay!” Baldovin a explicat cum a ajuns să-i placă băieții, prin ce momente teribile a trecut în copilărie și cine este acum iubitul său. Alături de care are o relație de doi ani.

”Îmi este foarte greu și acum că am luat o decizie radicală de a spune că sunt gay, dar nu îmi este rușine cu orientarea mea sexuală. Am tot ținut ascuns, însă nu mai pot să trăiesc cu minciuna, să spun că îmi plac fetele. Cu toții ați văzut că am fost prin presă și am spus că îmi place de Oana Zăvoranu sau de Sânziana Buruiană, dar, de fapt, a fost pentru notorietate mea. Mulți mă întreabă de ce la vârsta mea de 28 ani nu mă însor și că de ce nu am o fată …Ei, uite, a venit momentul să spun și să nu mă mai ascund după perdea! Să spun că îmi plac bărbații. E greu să iau o decizie și să spun că sunt gay, dar nu mai suportam să țin în mine”, a spus Baldovin.

Marius Baldovin a mai spus că are o relație de doi ani cu Andrei, un student la Medicină plin de bani. Artistul a explicat că între ei este dragoste, iar el nu a fost tentat niciodată de banii lui Andrei.

”Iubesc un băiat, Andrei! Are 21 de ani și e student la Medicină, în anul II. Ne-am cunoscut pe un site de gay. La prima întâlnire mi s-a părut un băiat ciudat, care vrea doar aventură, dar el de fapt mă știa de la TV și chiar își dorea o relație cu mine, nu știa dacă sunt gay. Avem doi ani de când ne cunoaștem, ne înțelegem bine, familia lui știe de el și de mine, părinții lui sunt doctorii stomatologi. Nu dorește să își dezvăluie identitatea prin presa, îi respect decizia. Andrei are mașină de 100.000 euro și e bogat. Nu l-am luat pentru faptul că e bogat, l-am luat pentru că ne-am plăcut reciproc și ne iubim la nebunie, am făcut sex cu el și ne iubim. El și-ar da viața pentru mine”, a dezvăluit Baldovin, pentru CANCAN.RO.

”El este totul pentru mine! Și el spune același lucru! Ne ascundem, deocamdată, nu ne afișăm, pentru că lumea e rea și ne judecă pentru orientarea noastră. Suntem toți oameni și, până la urmă, facem ce vrem cu viața noastra . Fiecare face ce vrea cu viața lui. De la 14 ani am simțit că sunt gay! Am început să fiu maltrat în orefelinat și a, fugit de acolo, am fugit pe stradă până când doi băieți în stare de ebrietate m-au hărțuit, mi-au pus cuțitul la gât și de atunci am simțit că mă atrag băieții. Am un anunț pentru toți care ne judecă: e viața noastră, facem ce vrem cu ea, nimeni nu ne dirijează”, a încheiat Marius Baldovin.