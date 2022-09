Detalii incendiare despre „Sexy Mecanicul” – omul turcilor de la Otokar care repară autobuzele de 100 miloane € de la PMB!

CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, detalii incendiare despre Daniel Maftei, reprezentantul Happy Garage SRL – firma care asigură service-ul lotului de 400 de autobuze OTOKAR cu care circulă bucureștenii. „Sexy Mecanicul” duce o viață de magnat și potrivit unor surse autorizate, nu are deloc „arici” la buzunar. Pe rețelele sociale, postează aproape zilnic imagini care „gem” de opulență. Află, în continuare, pe ce cheltuiește „protejatul” PMP banii locuitorilor din Capitală.

Pe 31 august, GÂNDUL.RO, dezvăluia, în exclusivitate, că Primăria Municipiului București se confruntă cu o situație delicată și asta din cauză că Happy Garage SRL – firma care repară autobuzele de 100 de milioane de euro de la PMB – este implicată într-un proces complex. Mai exact, subcontractorului turcilor de la OTOKAR i s-a cerut insolvența de către de către Firma Best Achiziții SRL pentru datorii neachitate (DETALII ÎN EXCLUSIVITATE AICI)! Procedura are numărul 22433/3/2022 și se află la secția a VII-a Civilă a Tribunalului București.

„Sexy-Mecanicul”, lux și opulență pe rețelele sociale

CANCAN.RO a aflat detalii incendiare despre Daniel Maftei, reprezentantul Happy Garage SRL, care a acceptat să fie subcontractor, în condițiile în care firma deținea doar un garaj de dimensiuni reduse în care făceau tunning auto. Pentru ca totul să fie cât mai ciudat cu putință, cel cunoscut drept „Sexy Mecanicul” mai confecționa, în același loc, curele, genți, huse de telefoane, etc..

Dar să revenim la Daniel Maftei și la viața de lux pe care o duce. Este perceput de apropiați drept un „playboy” de Dorobanți (MAI MULTE DETALII AICI), un personaj care iubește luxul și opulența. Mașini și bijuterii de milioane de euro și multe, multe altele. Toate pot fi găsite pe contul personal de socializare. În plus, preferă exclusiv vacanțele exotice – Monaco, sudul Franței și Mykonos fiind doar câteva dintre destinațiile unde, de-a lungul timpului, s-a relaxat.

Este mare cheltuitor și are un anturaj dubios

Totodată, este un cunoscut cheltuitor, iar în anturajul lui întâlnim vedete de tabloid precum Turbo Prințesica, Termopane și multe alte fete de oraș cu trecut dubios. „Sexy-Mecanicul” este un personaj cu o viață de noapte agitată, Mihai Precup, secretar de stat în Ministerul de Finanțe, fiind cel cu care, de o bună perioadă, participă la mega-chefuri. Practic, Daniel Maftei „sparge” banii bucureștenilor pe vacanțe de lux, petreceri în cluburile de noapte din Capitală sau mașini de lux. Lasă impresia unei mari bogății, dar, în realitate, sunt insolvențe, probleme și datorii.

Are balta pește: afacere de două milioane de euro pe an!

Potrivit GÂNDUL.RO, afacerea aduce Happy Garage SRL în jur de două milioane de euro pe an, plus TVA. Și asta timp de 8 ani de zile, aceasta fiind perioada contractului obținut de proprietarul firmei. Deci, are balta pește pentru Daniel Maftei, zis „Sexy-Mecanicul”, omul turcilor de la Otokar.