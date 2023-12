Detalii noi despre atacul asupra lui Charlie Sheen, din propria casă. Vecina ar fi sărit la el cu o armă mortală

Ies la iveală noi detalii despre atacul asupra lui Charlie Sheen (58 de ani). Vineri, 22 decembrie 2023, actorul de la Hollywood a fost agresat în propria casă din Malibu. Primul suspect a fost deja arestat.

Miercuri, 20 decembrie 2023, în jurul orei 13:00, Charlie Sheen a fost la un pas să fie ucis în propria locuință din Malibu, California. Suspecta principală este chiar vecina lui, o femeie în vârstă de 47 de ani.

Detalii noi despre atacul asupra lui Charlie Sheen

Actorul a fost atacat de o femeie care a intrat înarmată în casa sa. De asemenea, o echipă de prim ajutor a fost solicitată, însă Charlie Sheen nu a avut nevoie de spitalizare. Potrivit BBC,vineri, 22 decembrie 2023, departamentul șerifului din Los Angeles a confirmat faptul că o Electra Schrock de 47 de ani, care este vecină cu actorul, a fost arestată. Suspecta este acuzată de folosirea unei arme letale și agresiune fizică. Din primele informații, se pare că femeia a sunat la ușa actorului și imediat cum acesta i-a deschis ușa l-a atacat și a încercat să-l stranguleze. Anchetatorii au menționat faptul că femeia urmează să fie prezentată instanței pe 29 decembrie 2023.

Charlie Sheen a jucat în filme de succes de la Hollywood precum Platoon, Wall Street și Major League. A jucat timp de 8 sezoane în serialul de succes CBS Two and a Half Men. În urmă cu mai bine de 6 ani, actorul a ajuns pe prima pagină a tabloidelor din America din cauza unor interviuri bizare. Ulterior, acesta și-a exprimat regretul pentru aparițiile ciudate și a dat vina pentru comportamentul său pe abuzul de droguri și alcool.

Într-un interviu acordat revistei People la începutul lunii decembrie, Charlie Sheen se mândre cu faptul că în ianuarie împlinește 6 ani de când nu mai consumă alcool: ”Într-o zi am ajuns acasă și am zis că de din acest moment nu mai beau. Obișnuiam să consum alcool dimineața, dar mi-am dat seama cât de rău îmi face .Am un stil de viață foarte închegat acum. Totul se rezumă la îndatoririle de tată și la creșterea băieților mei în vârstă de 14 ani”.