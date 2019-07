Detalii șocante ies la iveală în tragedia de la Caracal: „Fata le-a spus la telefon că e legată cu sârmă și că a fost violată. Și-au bătut joc de sufletul unui copil”

Detalii șocante ies la iveală în cazul tragediei de la Caracal. Alexandra a trecut prin clipe groaznice înainte să fie omorâtă



Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei a venit cu noi detalii despre ce s-a întâmplat în acea noapte.

„Îmi e foarte greu să vorbesc. Nu am și nu pot să fiu normal la ora asta. Am hotărât să ies public dintr-un singur motiv: Oamenii trebuie să plătească. Nu funcționez la capacitate normală. Nu mă las. Judecătorul, procurorul care i-a ținut la poartă pe politiștii, poliștistii care au ascultat de procuror, șeful Poliției române, dl Buda, care doarme liniștit. Dânsul are DOS, ei ttrebuiau să facă localizarea, cer demisia șefului Poliției, șefului STS, care au băgat miliarde în echipamente. Nepoata mea a sunat de treio ori, a spus sunt legată cu sârmă, am fost violată. Oamenii ăștia au stat de la 3 jumătate până la 6 că nu era flagrant. Intram peste indivizi care au furat o găină, mascați, iar indivizii ăștia își bat joc de sufletul unui copil. În timp ce se aid țipete. Eu unul nu mă las până când fiecare dintre ei nu vor intra în pușcărie sau vor plăti cu funcția”, a declarat Cumpănașu.

„Nu știu să vă spun ora exactă, dar au fost contactați de mai multe ori. Fata asta a sunat de la 112 de pe alt număr. Acești nemenici, la 12 noaptea i-am rugat să îl confrunte pe tată. Ei nu și-au pus problema dacă este Alexandra. Faci identificare. Ce au făcut? Nu au făcut nimic. Au stat lângă poartă, în timp ce era masacrată în casă cu polițiștii la poartă. Vă puteți imagina asta? Da, aveau dubii dacă era Alexandra. Spuneau că nu știu dacă este vocea ei sau dacă este ea. Pur și simplu au fost atât de proști, amatori, neprofesioniști, nu au făcut confruntare decât foarte târziu, ca să meargă pe această pistă”, a mai spus unchiul Alexandrei, tânăra ucisă.

În casa lui Gheorghe Dincă s-au găsit oase de la cel puțin două cadavre…

Surse din cadrul anchetei susțin că bărbatul din Caracal ar fi tranșat cele două cadavre după care le-ar fi incendiat. În urma perchezițiilor, oamenii legii au găsit în locuința acestuia mai multe haine și bijuterii care corespundeau cu cele ale victimelor, precum și rămășițe calcinate. Totodată, în congelatorul suspectului, ar fi fost găsite bucăți de carne care ar putea proveni de la cadavre. Mamele celor două fete ar fi fost deja anunțate de autorități că este posibil ca fiicele lor să fie victimele acestor atrocități. Potrivit surselor citate, oasele găsite provin în mod cert de la cel puțin două cadavre și cel mult patru.