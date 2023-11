Detaliu neștiut din căsnicia Gabrielei Cristea cu Marcel Toader. Prezentatoarea TV nu s-a ferit: ”Nu a fost pasiune”

Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, Gabriela Cristea a recunoscut motivul pentru care a accepte cererea în căsătorie a regretatului Marcel Toader. Prezentatoarea de la Antena Star a dezvăluit detalii neștiute despre trecutul ei amoros.

Gabriela Cristea și Marcel Toade au fost căsătoriți în perioada 2008 – 2013, mariaj ce s-a finalizat cu scandal. Timp de luni bune, divorțul celor doi a fost subiect principal în tabloide. La 10 ani distanță, prezentatoarea de la Antena Stars a simțit nevoia să lămurească anumite aspecte din trecutul cu regretatul ei soț.

Detalii neștiute din fostul mariaj al Gabrielei Cristea cu Marcel Toader

Soția lui Tavi Clonda a recunoscut motivul pentru care s-a căsătorit cu Marcel Toader, care a murit în anul 2019. La mijloc nu a fost vorba despre o iubire ca-n filme, pasiune și artificii pe tavan, și-a iubit partenerul, însă a contat mai mult faptul că avea o anumită vârstă și nu avea o familie, un soț și 2-3 coii. Cu alte cuvinte, nu era în rândul lumii.

”Cariera mea era super înfloritoare. Eu l-am iubit. Da, da, pentru că la început a fost un om extraordinar. Cu asta m-a cucerit. Bine, mai mult i-a cucerit pe prietenii mei. După care, încet, încet m-a cucerit și pe mine și am zis… Băi, de ce nu? Până la urmă e un om ok, se poartă frumos cu mine. De ce să nu mă căsătoresc? Avea toate atuurile la momentul la care ne-am căsătorit pentru a avea o relație ok. Uite, o să fiu foarte cinstită, m-am căsătorit pentru că ajunsesem la o vârstă. Și era ok când m-am căsătorit. Nu pot să zic că a fost o mare dragoste, nebunie, pasiune, stele căzătoare și așa mai departe. Dar, ajunsesem la o vârstă și era momentul să mă așez și eu la casa mea. E momentul să fac și eu vreo 2-3 copii, măcar unul și să fiu și eu în rândul lumii, cum s-ar spune”, a spus Gabriela Cristea în podcastul Acasă la Măruță.

Gabriela Cristea:”Eu îmi doream să devin mamă, el se făcea că plouă”

Pe lângă statutul de femeie măritată, așezată la casa ei, Gabriela Cristea își dorea să devină mamă, dorință de care partenerul ei nu a ținut cont. Marcel Toader avea deja un băiat dintr-o relație anterioară, fapt pentru care nu își mai dorea să o ia de la zero în creșterea unui copil.

„Eu îmi doream să devin mamă, el se făcea că plouă. El nu își dorea, el avea un copil. Și da, pentru el era ok. Adică nu m-a susținut nici măcar…”, a continuat Gabriela Cristea.