Gabriela Cristea nu vrea să meargă la înmormântarea tatălui ei: „Te vinde pentru câțiva lei”

Gabriela Cristea este o persoană publică sinceră și asumată. Prezentatoarea de la Antena Stars nu se ferește să spună adevărul gol goluț despre ruptura de fratele și părinții săi. Soția lui Tavi Clonda nu vrea să mai audă în veci de tatăl ei.

Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, prezentatoarea de la Antena Stars a făcut o serie de dezvăluiri cutremurătoare despre familia sa. Nu mai este un secret faptul că relația dintre fratele și părinții săi nu a fost niciodată bună. Diferența dintre generații și principiile mult prea diferite și-au spus cuvântul asupra armoniei în familie. Pe vremea când avea 18 ani, Gabriela Cristea s-a rupt definitiv familia sa. Odată cu debutul său în televiziune, la TVR1, soția lui Tavi Clonda s-a dedicat în totalitate carierei și și-a lăsat familia în urmă.

Gabriela Cristea: ”Tata m-a vândut pe câțiva lei”

Gabriela Cristea a crescut într-o familie cu un tată violent, iar mama nu prea avea prea multă putere în luarea deciziilor, fapt ce se răsfrânge și asupra ei. A simțit tot timpul că este ”oaia neagră” a familiei, sentiment ce a cântărit destul de mult în luarea unei decizii radicale. Din cauza tensiunilor din familie, prezentatoare TV nu a avut curajul de a merge la înmormântarea propriei mame, gând ce o bântuie și acum.

”Relația cu ai mei nu a fost niciodată una bună. Ei și-au dorit ceva, eu altceva, și, la un moment dat, conflictul a fost așa de mare că a luat-o fiecare pe drumul lui. Relația cu ei s-a rupt, de la 18 ani, atunci când am decis să-mi iau viața în mâini. Provin dintr-o familie în care femeile nu prea aveau foarte multe lucruri de spus. Mama avea un soi de independență financiară, care i-ar fi permis să stea de la egal la egal cu tatăl meu. Ea provenea, însă, dintr-o familie care nu-i permitea asta, iar eu am propus revoluția în familie. În adâncul sufletului meu am judecat-o. Tata era violent cu ea. Când a murit mama aveam 37 de ani. Si acum sufăr după ea. Eu nu am cu cine vorbi în afară de soțul meu”, a spus Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea: ”Nu știu dacă o să merg la înmormântarea tatălui meu”

Sinceră și asumată, Gabriela Cristea a mărturisit că nu știe dacă va merge la înmormântarea tatălui ei, Eugeniu Cristea. Prezentatoarea TV nu poate trece peste felul în care a fost judecată de propriul părinte și chiar l-a acuzat de faptul că ar fi vândut-o pentru câțiva lei ca să apară la televizor și să o denigreze.

„Nu știu dacă o să merg la înmormântarea lui. Dacă lucrurile s-ar fi oprit acolo, la 18 ani, poate că aș fi trecut peste, dar gesturile pe care el le-a facut ulterior mă opresc să fac, la rândul meu, niște gesturi.

Eu una nu am să-mi denigrez niciodată copiii indiferent de ce vor face. Eu m-am descoperit în povestea de viață a lui Meghan Markle. E greu să vezi cum cineva, care trebuia să-ți fie aproape, te vinde pentru câțiva lei. Televiziunile plăteau atunci câțiva lei și-ți mai puneau și vorbe în gură. Te uiți la niște lucruri neadevărate și-ți spui: băi, e de noaptea minții! Dacă l-aș vedea acum pe stradă nu știu dacă aș vorbi cu el”, a mai povestit prezentatoarea tv.