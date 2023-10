Gabriela Cristea, din nou în mijlocul unui scandal cu internauții, după ce s-a filmat cu oja sarită de pe unghii: ”Ești o îngălată care se crede divă”

Gabriela Cristea pare să nu mai scape de hate-ul pe care îl primește în mediul online. Prezentatoarea este din nou un în scandal cu internauții, după ce s-a filmat cu oja sărită. Oamenii i-au adresat cuvinte dure și au sfătuit-o să se îngrijească mai bine.

Au curs jignirile la adresa soției lui Tavi Clonda pe rețelele de socializare în urma unui videoclip postat de aceasta. Vedeta s-a filmat în timp ce făcea pregătirile pentru toamnă. Mai exact, Gabriela Cristea a pus murături la borcane. Însă, preocupată să explice rețeta, nu a observat că are oja sărită. Oamenii au văzut că unghiile ei nu arată tocmai bine și au taxat-o imediat.

Gabriela Cristea, în scandal cu internauții

De-a lungul timpului, prezentatoarea TV a primit foarte mult hate pe rețelele de socializare din diverse motive, fie că vorbim de anumite gesturi, fie că vorbim de felul în care arată. De această dată. Gabriela Cristea s-a filmat în timp ce punea murături și explica felul în care ea și Tavi Clonda se pregătesc pentru toamnă.

„Toamna este așa o nebunie la noi că se așează, se pun, se fac. Astăzi, de exemplu, am închis murăturile. Le-am lăsat să respire ca să își lase apa și ca să vedem dacă mai trebuie să adăugăm apă cu sare, saramură. Astăzi facem tot ce trebuie. Tavi a tras vinul. Eu acopăr murăturile și săptămâna viitoare sper să avem beciul gata făcut.”, a povestit vedeta, pe Instagram.

Până aici totul bine și frumos! Unele persoane chiar au lăudat-o că este harnică, însă la un moment dat oamenii au început să observe că Gabriela Cristea are oja sărită. Jignirile la adresa ei nu au început să apară. Ba chiar, a fost îndemnată să fie mai atentul la felul în care se îngrijește.

„Ești o îngălată care se crede divă”/ „Dacă ai știi cum îți arată mâinile neîngrijite.”/ „Dar ce sunt unghiile alea?”/ „Mai bine le lași fără ojă sau gel pe ele.”/ „Îngrijește-te, tanti Gabriela, ajungi cum sunt bătrânele de la piață cu mâna în șold!”, au fost o parte din comentariile pe care oamenii le-au lăsat la filmulețul Gabrielei Cristea.

Tavi Clonda, despre defectele soției sale

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt împreună de 10 și au două fetițe adorabile. Așadar, au ajuns într-un punct în care se cunosc foarte bine unul pe celălalt. Știu ce calități, dar mai ales ce defecte au, iar artistul nu s-a ferit să spună ce îl deranjează la soția lui.

„Încăpățânată, uneori rece, impulsivă și la plus iubitoare, profesionistă, frumoasă. Uneori e foarte rece, eu am nevoie de multă căldură, am un suflet mare și trebuie să intre multă căldură”, a spus Tavi Clonda pentru Viva.

Cei doi au fost de nenumărate ori ținta comentariilor negative din mediul online, însă acest lucru nu le-a afectat relația. Din contră, artistul susține că el și soția lui se potrivesc perfect.

”Nu există perfecțiune, le avem fiecare pe ale noastre, și bune, și rele, dar tocmai asta face o relație să meargă. Noi ne și potrivim, ne-am potrivit la gusturi, noi nu ne-am certat când făceam casa, că avem aceleași gusturi. Ne plac aceleași lucruri, e important să ai pasiuni comune”, a mai spus Tavi Clonda.