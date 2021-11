Detaliu tulburător în cazul crimei din Arad! Fratele cel mic al Antoniei, fetița ucisă de un bărbat în vârstă de 23 de ani, ar fi asistat la oroare. Tatăl vitreg a fost arestat preventiv, după ce și-a recunoscut fapta în cursul zilei de marți. Acesta le-a povestit anchetatorilor ce s-a întâmplat în ziua în care fetița a murit, dar și modul în care a fost arsă și aruncată pe câmp. Atenție, detalii care vă pot afecta emoțional!

Criminaliştii au refăcut filmul tragediei de la Arad din momentul în care bărbatul în vârstă de 23 de ani, tatăl vitreg, a omorât-o pe fetiță, până în momentul în care a încercat să ascundă cadavrul. Timp de patru zile, fetița a dispărut din locuință. Trupul ei a fost găsit lângă un cimitir din cartierul Bujac, municipiul Arad. Incidentul a pornit în ziua de miercuri, 27 octombrie, când tatăl vitreg se afla în locuință cu fetița și fratele ei în vârstă de trei ani. Acesta le-a povestit anchetatorilor că a dat-o cu capul de peretele din holul casei, iar când a văzut că nu mai are semne vitale, a băgat-o într-un geamantan.

Bărbatul s-a urcat într-un taxi cu geamantanul și băiețelul în vârstă de trei ani. Apoi, când a ajuns într-o zonă cu teren viran, bărbatul, F. B. C., a incendiat trupul fetei folosind două sticluțe de acetonă. După ce a abandonat trupul neînsuflețit al minorei, s-a întors acasă, tot cu serviciul de transport.

Într-un raport al autopsiei, medicul legist a scris faptul că victima de sex feminin, fetiță cu vârsta cuprinsă între 5-6 ani, a avut o moarte violentă, cauzată posibil de un traumatism cranio-cerebral acut cu prezența unui hematom subdural. De asemenea, minora ar fi decedat cu 24 – 48 de ore înainte ca trupul ei să fie găsit. Apoi, s-a făcut și reconstituirea chipului ei.

Bărbatul și-a recunoscut fapta și a fost arestat preventiv pe o durată de 30 de zile, începând de astăzi.

”Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad în dosarul nr. 553/P/2021 şi dispune arestarea preventivă a inculpatului C. F. B., pe o durată de 30 de zile, începând cu 2 noiembrie 2021 şi până la data de 1 decembrie 2021, inclusiv. Respinge cererea formulată de inculpat prin apărător, de luarea măsurii arestului la domiciliu”, potrivit deciziei instanței, scrie Gândul.ro.

A ucis-o, apoi trimitea mesaje de iubire pe Facebook

La scurt timp după ce tânărul în vârstă de 23 de ani a ucis-o pe fetiță, a trimis mesaje de iubire pe Facebook iubitei sale.

”Iubirea mea, să te întâlnesc pe tine… a fost și este cea mai frumoasă întâmplare din viața mea. Te iubesc pentru ceea ce ești lângă mine, îți mulțumesc că mă iubești și mă respecții, să iubești înseamnă să trăiești prin celălalt, să simți nevoia de a-i povesti, de a-i cere un sfat, de a-i dărui. Să iubești înseamnă să te completezi prin celălalt.Te iubesc și îți mulțumesc că ești cu mine jumătatea mea”, scria el pe 31 octombrie, seara târziu.

Vezi și DETALII MACABRE ÎN CAZUL CRIMEI DIN ARAD. TATĂL VITREG AL FETIȚEI, MINORA GĂSITĂ MOARTĂ PE UN CÂMP, A DAT DECLARAȚII ÎN FAȚA ANCHETATORILOR

Bărbatul și-a recunoscut fapta

„Bărbatul a recunoscut că a incendiat trupul fetei folosind două sticluţe de acetonă pe care le-a găsit prin casă. Nu a tranşat cadavrul înainte de incendiere. A vrut doar să îşi ascundă urmele. Băiatul de trei ani care se afla cu bărbatul pe câmpul unde a fost dus cadavrul fetiţei nu a asistat la incendiere. Bărbatul a declarat că l-a lăsat pe copil la aproximativ 20 de metri de locul unde a fost incendiată fata”, a declarat Ruxandra Tarcea, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.

Bărbatul și-a recunoscut fapta în cursul zilei de marți, la audieri. Acesta le-a povestit anchetatorilor de la ce a pornit incidentul violent. Oamenii legii au transmis zilele acestea faptul că a fost găsit, inițial, un membru inferior, ars, apoi trupul. Membrele inferioare lipseau.

„Tatăl şi-a recunoscut fapta. A recunoscut în cadrul audierilor de marţi că s-a enervat, a fost deranjat de fetiţa concubinei sale care îl gâdila şi a vrut să se joace cu el. A dat-o cu capul de peretele din hol. A observat că nu mai are puls, aşa că a pus trupul acesteia într-un geamantan, a luat un taximetru şi a dus cadavrul pe un teren viran. Cu un alt taximetru s-a întors acasă. În călătorie l-a luat şi pe băiatul de trei ani, fratele victimei”, a declarat Ruxandra Tarcea.

Ce spune tatăl natural al fetiței din Arad

Bărbatul a declarat într-o emisiune de televiziune faptul că fosta parteneră și concubinul ei, bărbatul care a ucis-o pe micuță, ar forma un cuplu încă din luna ianuarie. Până în acest moment, bărbatul și mama fetiței nu au luat contact. Tatăl natural al Antoniei a aflat de moartea violentă a fetiței sale din presă.

Mama minorei se afla în spital în momentul când micuța a fost ucisă, unde născuse cel de-al treilea copil. Fetița ar fi avut autism, scrie antena3.ro.

La News Hour with CNN, bărbatul a declarat: ”Nici nu știu ce să mai spun – sunt copleșit de durere. Până la ora actuală nu am vorbit cu nimeni. Sunt în șoc, nu știu nimic. Nici nu știu ce să explic sau să spun. Nu am sunat încă autoritățile pentru că nu știu încă ce să întreb. Am auzit atât de multe încât nici aer nu mai am”.

Sursă foto: Pixabay