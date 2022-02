Detaliul pe care puțini l-au observat! Ce înseamnă ”A 7 2”, tatuajul pe care Ana Dobrovie, Războinica de la Survivor România, îl poartă pe mână

Ana Dobrovie de la „Survivor România” a atras toate privirile încă din prima ediție a concursului datorită formelor sale. De asemenea şi tatuajele pe care tânăra le are au atras atenţia concurenţilor, dar şi a fanilor care o urmăresc din faţa micilor ecrane.

Ana Dobrovie se consideră o luptătoare și își dorește să câștige premiul în valoare de 100.000 euro. Pentru a ajunge unde îşi doreşte, tânăra trebuie să demonstreze că poate rezista condițiilor extreme de trai din junglă, dar în acelaşi timp să treacă de probele din concurs.

Ce înseamnă ”A 7 2”, tatuajul pe care Ana Dobrovie îl poartă pe mână

Aceasta se poate mândri cu un trup bine conturat care atrage priviri și pe care îl evidențiază cu ajutorul costumelor de baie care i-au dat bătăi de cap pe unul dintre trasee.

Presiunea probei și-a spus cuvântul, astfel că, la un moment dat, din cauza efortului depus, bustul siliconat al sexoasei “războinice” a “evadat”. Imaginile au fost cu siguranță savurate pe deplin de cei care urmăreau cu sufletul la gură finalul probei.

De asemenea, pe corpul blondinei, fanii au observat şi câteva tatuaje.

Mai exact, pe braţ, Ana are scris ”A 7 2”. Este probabil ca cifrele 7 și 2 să provină de la data sa de naștere, iar litera A de la numele său.

”What doesn’t kill you, makes you stronger”, este un alt tatuaj pe care blondina îl are pe brațul drept.

Cine este sexoasa din echipa Războinicilor!

Ana Dobrovie are 30 de ani și lucrează ca dansatoare. În plus, este și mămica unui băiețel, pe care îl cataloghează drept “puterea sa”. Iubește și tatuajele, nu doar dansul, având pe corp mai multe desene de acest gen.

”Curajul, ambiția și curiozitatea m-au făcut să mă înscriu la acest concurs. Și am venit să câștig Survivor România 2022. Forță”, a spus Ana Dobrovie înaintea primului traseu de la “Survivor România 2022”.

Încă de la prima ediție, Ana Dobrovie a impresionat, după ce a învins-o pe Andreea Tonciu pe traseu, aducând, astfel, un punct echipei sale.

Sursă foto: Instagram