Detaliul straniu despre copiii familiei Călin și Orianda Donca. Milionarul arestat și soția sa au decis asta pentru fiecare dintre cei 5 urmași

Călin Donca și Orianda Donca au o familie numeroasă și unită. Afaceristul este tatăl a 5 copii, însă puțini sunt cei care știu secretul din spatele urmașilor milionarului arestat.

Se poate spune că soția milionarului Călin Donca duce tot greul în spate, cel puțin când vine vorba de familie. Afaceristul are 5 copii, iar în spatele celor mici se află un secret știut de apropiați și observat de puțini oameni. Fiecare dintre cei 5 copii ai familiei are câte două prenume. Unul dintre cele două începe cu aceeași litera -”A”.

Viața cu 5 copii poate părea grea, însă Orianda și Călin Donca fac o echipă excelentă și din acest punct de vedere. În cadrul unui interviu, soția afaceristului arestat se mândrește cu propria familie și de felul în care a evoluat relația cu soțul ei de când au devenit părinți. Și-au dorit o familie numeroasă și chiar au în plan să nu se oprească aici. Orianda este cea care se ocupă în întregime de creșterea micuților.

”Am fost o familie împlinită începând cu primul an de relație cu Călin și muncim amândoi la a o evolua continuu, a ne crește și dezvolta atât pe noi, cât și pe copiii noștri prin exemplul nostru. Dragostea nu se câștigă prin luptă. Nu suntem adversari, suntem o echipă. Avem abilități diferite. Fiecare are rolul lui în casă. Diferențele dintre noi trebuie puse împreună și să beneficiem de ele. O relație, o familie împlinită, se clădește în timp cărămidă cu cărămidă. Este nevoie de multă perseverență, dar dacă ai răbdare, în final e o casă frumoasă”, a spus Orianda Donca pentru Forbes.ro

Detaliul neștiut despre copiii familiei Călin și Orianda Donca

Adriana – Maria (9 ani), Ovidius – Andrei (8 ani), Arișa – Ioana (7 ani), Ares – Peter (4 ani), Areea – Marina (1 an și 6 luni), sunt cei 5 copii pe care afaceristul Călin Donca îi are cu Orianda, soția lui. Așa cum se poate observa, fiecare dintre ei are câte două prenume, iar unul dintre cele două începe cu aceeași literă – „A”, detaliu pe care puțini l-au observat și care, cel mai probabil, nu este întâmplător.

”Ariadna-Maria este fetița noastră de 9 ani, plină de viață și mereu optimistă, cu soluțiile la ea. Seamănă pe caracterul meu de mamă înțelegătoare și își asumă de multe ori rolul de soră mare protectivă pentru ceilalți mai mici decât ea.

Ovidius-Andrei este băiețelul nostru de 8 ani, la fel de energic ca și sora lui mai mare și foarte iubitor, descurcăreț, întrebuințând tehnici de vânzare împrumutate de la tatăl său spre a scăpa din situații nefavorabile lui și la care are mereu o explicație pentru nevinovăția sa.

Arișa-Ioana este fetița noastră puternică în vârstă de 7 ani, denumită de frați și cunoscuți „șefa“ datorită caracterului ei de a desemna acțiuni pe care să le facă alții în favoarea ei. Gânditoare, îi place să-i analizeze pe ceilalți de la distanță, apoi face tot ce trebuie pentru a-și atinge scopul.

Ares-Peter este băiețelul nostru de 4 ani cu un zâmbet la care nu prea poți să te împotrivești, un copil mereu fericit, chiar dacă uneori comite acțiuni ce ne costă scump, dar nu atât de scump precum ne privește și ne înmoaie pedepsele. Foarte independent, bucuros și simpatic.

Areea-Marina este fetița noastră cea mică, având chiar de la 1 an și jumătate un caracter dominant, dornică de a explora cât mai multe experiențe spre a crește alături de noi. Este cumva un amestec de caracter între mine și Călin, foarte curajoasă și hotărâtă.”, a mai spus Orianda Donca.

Pentru că își doresc tot ceea ce e mai bun pentru urmașii lor, afaceristul și soția sa au decis ca cei mici să urmeze un sistem de învățământ diferit. Astfel, copiii au fost retrași de la grădiniță și școală, iar acum învață acasă în sistem home-schooling. În urmă cu ceva timp, Călin Donca declara că cei mici vor fi educați și îndrumați după reguli clare și construite în interiorul familiei.

”Soția se ocupă în întregime de copiii noștri. Am decis să îi creștem noi, i-am scos și de la școală. Este home-schooling. Am decis că este mai bine să îi educăm noi, după gândirea noastră. Ei au anumite sarcini, când le îndeplinesc, primesc 100 sau 50 lei. Dacă vor haine sau vor activități, trebuie să facă din banii lor.”, a declarat Călin Donca, la „Chefi la cuțite”.

Călin Donca a fost reținut de DIICOT

Călin Donca s-a făcut remarcat după ce a participat în emisiunea Chefi la Cuțite. Deși era un influent om de afaceri, milionarul ajunsese să fie și un important influencer în mediul online. La fialul lunii septembrie, Călin Donca a fost arestat preventiv de DIICOT. Este cercetat pentru evaziune fiscală și de constituirea de grup infracțional organizat.

„Prin utilizarea unor documente false, liderul și-a însușit din patrimoniul unei societăți comerciale suma de 8.337.746 de lei pe care a folosit-o în interesul său și al celorlalți membri ai grupării infracționale. Cea mai mare parte a sumei a transferat-o în conturile unei societăți înregistrată în Emiratele Arabe Unite – Dubai (…) iar cu restul banilor a achiziționat bunuri de lux, în valoare de 340.000 USD”, se arată în comunicatul DIICOT.