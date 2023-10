Orianda Donca, în doliu! Tragedia care s-a abătut asupra familiei, după ce soțul ei, Călin Donca, a fost arestat: „Suntem șocați”

Orianda Donca este în doliu. După ce soțul ei, Călin Donca, a fost arestat, bruneta trece, din nou, prin clipe dificile. O persoană apropiată familiei s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani, în urma unui infarct. Anunțul trist l-a făcut chiar ea, pe internet.

Familia Donca trece, din nou, prin clipe grele. Orianda, soția lui Călin Donca, a anunțat pe rețelele de socializare că o persoană apropiată familiei s-a stins din viață, la vârsta de 50 de ani. Ruda lor a suferit un infarct.

„Pe lângă tot circul în care suntem acum, din păcate ne luăm la revedere de la scumpul nostru unchi Silvi. Suntem șocați de brusca întâmplare. Infarct la 50 de ani fără niciun simptom înainte. Pentru mine personal a fost ca un tată, s-a implicat în creșterea mea cu multă iubire și dăruire, iar mai târziu și cu copiii mei. Cerul te așteaptă în sărbătoare. Drum lin spre stele, prea devreme ai plecat”, a scris Orianda Donca pe Instagram.

„Vă rog din suflet să vă documentați ce să faceți în cazul în care un om cade incinștient. Este diferență majoră de 20 de secunde între viață și moarte”, a mai adăugat Orianda, pe internet.

Călin Donca se află în arest preventiv

Marți, 19 septembrie 2023, Călin Donca a fost reținut de DIICOT. Fostul participant de la Chefi la Cuțite a ajuns în fața judecătorilor cu propunerea de arestare pentru 30 de zile. Afaceristul este acuzat de evaziune fiscală și de constituirea de grup infracțional organizat. La momentul actual, soțul Oriandei Donca se află în arest preventiv.

Dezvăluirile afaceristului la Chefi la Cuțite

Are investiții de peste 120 milioane de euro, fiind unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din țară. În emisiunea Chefi la Cuțite, Călin Donca mărturisea că a pornit de jos. Este căsătorit cu Orianda Donca și, împreună, au cinci copii, cu vârste cuprinse între 2 și 11 ani.

„Eu am fost născut în Reșița, într-o garsonieră de 20 de metri pătrați. Vin de la o condiție normală, iar lucrul acesta a fost și o bucurie și mi-a creat foamea să reușesc. Eram sătul de sărăcie, mâncam în fiecare zi pâine și ulei. Treptat, am făcut totul cu mâinile noastre, a fost o bucurie că am putut să facem”, a mărturisit Călin Donca, la Chefi la cuțite.

