Călin Donca, reținut de DIICOT. Afaceristul devenise celebru în toată țara, după participarea la Chefi la Cuțite

Călin Donca a fost reținut pentru 24 de ore de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Afaceristul urmează să ajungă în fața judecătorilor cu propunere de arestare pentru 30 de zile.

Marți, 19 septembrie 2023, Călin Donca a fost reținut de DIICOT și urmează să ajungă în fața judecătorilor cu propunerea de arestare pentru 30 de zile. Afaceristul de la Chefi la Cuțite este acuzat de evaziune fiscală și de constituirea de grup infracțional organizat. Milionarul urmează să ajungă astăzi în fața judecătorilor.

Cine este Călin Donca

Antreprenorul Călin Donca este un influent om de afaceri cu o carieră impresionantă în domeniul energiei fotovoltaice. Bărbatul se află în top 500 cei mai bogați oameni din România. Notorietatea sa a venit odată cu participarea la Chefi la Cuțite, alături de soție, dar și în reality show-ul Mămici de pitici, cu lipici, de la Antena Stars.

„Pentru mine a fi milionar înseamnă să ai un milion de euro pe lună, profit curat, pe care mai departe să îl investești în ce vrei tu. Întotdeauna am știut că voi fi bogat. Am considerat că diferența dintre atunci și acum este doar o chestiune de timp și cu cât muncesc mai mult, cu atât timpul va fi mai scurt”, a spus Călin Donca.

Deși se numără printre cei mai prosperi afaceriști din România, cu investiții de 120 de milioane de euro în producția de energie verde, Călin Donca a pornit de jos, crescut într-o familie din Reșița, unde sărăcia devenea tot mai greu de suportat, însă asta nu l-a împiedicat să viseze la viitoarele afaceri și chiar să devină milionar.

„Eu am fost născut în Reșița, într-o garsonieră de 20 de metri pătrați. Vin de la o condiție normală, iar lucrul acesta a fost și o bucurie și mi-a creat foamea să reușesc. Eram sătul de sărăcie, mâncam în fiecare zi pâine și ulei. Treptat, am făcut totul cu mâinile noastre, a fost o bucurie că am putut să facem”, a mărturisit Călin Donca, la Chefi la cuțite.