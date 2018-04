Devis Mangia: „Cred că am manageriat foarte bine situația cu Băluță!”

Devis Mangia, antrenorul principal al formaţiei CSU Craiova, a ţinut să-şi laude elevii după victoria pe care aceştia au obţinut-o în faţa FC Botoşani în jocul din manşa tur a semifinalei Cupei României din Bănie, scor 5-1.

Italianul de pe banca oltenilor a spus că îşi doreşte ca echipa să continue pe aceeaşi linie şi a ţinut să precizeze că a gestionat forte bine situaţia cu Alex Băluţă, jucător care contra Botoşaniului a marcat de trei ori.

„Suntem pregătiţi pentru partida de luni de la Giurgiu. Am făcut un meci foarte bun astăzi, dar trebuie să cotinuăm, pentru că am avut trei meciuri nu prea bune. Abia acum începem să jucăm bine. Prefer să nu vorbesc despre discuţiile cu arbitru, cineva a spus că a fost penalty, dar noi trebuie să mergem mai departe. Câteodată se întâmplă lucruri care ne fac să ne gândim, dar noi trebuie să ne facem treaba mai departe. Cred că am manageriat foarte bine situaţia cu Baluţă. Da, jucătorii au insistat pe lângă mine să-l primesc la echipa. Pentru mine a contat foarte mult, mi-au arătat că sunt o echipă. A fost decizia mea să-l trimit la echipa a doua şi tot decizia mea a fost să-l aduc înapoi”, a declarat Devis Mangia.

CSU Craiova este ca și calificatăă în finala Cupei României după 5-1 în Bănie, fiind greu de crezut că moldovenii vor avea forța de a întoarce rezultatul în returul de pe 9 mai programat la Botoșani.

Pentru olteni au punctat în acest meci Alex Băluță (min.12, 30, 83), Gustavo (min.45+3-pen.), Alex Mitriță (min. 65) în timp ce golul de onoare al moldovenilor, a fost reușit în minutul 35 de Florin Acsinte, fundașul stânga reușind unul dintre cele mai frumoase goluri ale acestui sezon. Cu 5-1 după prima manșă, Craiova este cu un pas în finala Cupei României.