Devis Mangia: „Mereu există presiune, dar e normal!”

Devis Mangia, antrenorul principal al formației Univesitatea Craiova a declarat la finalul meciului pe care elevii săi l-au câștigat la Călărași cu nou-promovata Dunărea, cu scorul de 3-1, că în Bănie a fost și va fi mereu presiune.

„Mereu există presiune, e normal. Am controlat jocul, am avut oportunități de a înscrie, am avut o bară, am înscris trei goluri. E un efort să joci pe vremea asta. Tot ceea ce pot să spun e doar că le mulțumesc jucătorilor pentru evoluția de astăzi. Nu ne va fi ușor, astăzi am decis să folosesc și jucători care au evoluat la Leipzig, dar după o victorie e mai ușor să te recuperezi. Evoluția de astăzi nu e de ajuns, e nevoie de mult mai mult pentru Leipzig. Tot ceea ce știu este că jucătorii mei vor da totul pe teren. Prefer să vorbesc despre jucătorii pe care îi știu, despre ceilalți nu. Știu de ce are nevoie Craiova, dar nu o să vă spun”, a declarat Devis Mangia.

La debutul în tricoul Universității, elvețianul Fedele a punctat în minutul 45, la una dintre ultimele acțiuni ale reprizei, reluând în plasa porții apărate de Straton cu un șut spectaculos de la aproximativ 30 de metri.

Reușita acestuia a trunat plumb în ghetele jucătorilor nou-proovatei care nu au avut replică. La opt minute de la reluarea jocului, Mitriță reușea să majoreze avantajul Craiovei dintr-un penalty obținut de Cicâldău.

Dunărea Călărași a redus din diferență în minutul 65 prin Mediop Ndiaye, însă Mitriță a adus liniștea pentur Universitatea marcând cu șansă din lovitură liberă în minutul 73.

Cu acest succes, Universitatea a reușit să se apropie de locurile de play-off, fiind cu 5 puncte pe locul 7, la un punct de Astra Giurgiu, echipă care se află pe locul 6, ultimul de play-off.