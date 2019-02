Devis Mangia nu petrece după ce Craiova a ajuns pe locul 2: „Avem calendar greu, va fi dificil!”

Devis Mangia, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au câștigat-o la limită cu 1-0 la Pitești cu FC Hermannstadt, că cele trei puncte sunt extrem de importante în economia clasamentului.

Mangia a recunsocut că jocul echipei sale a suferit la Pitești cu Hermannstadt dar a spus că e foarte bine că cele trei puncte au fost adjudecate de olteni.

„Nu am făcut un meci perfect, însă am controlat jocul, chiar dacă nu ne-am creat foarte multe ocazii. Când ai foarte mult posesia e posibil să iei gol pe contraatac, noi am riscat în două situaţii. Sunt foarte mulţumit de toţi jucătorii, am intrat cu mentalitate, cu atitudine, ca şi în meciul cu CFR. Noi am pierdut multe puncte la începutul campionatului, n-am fost echipa de acum, însă după asta am făcut bine în meciurile directe cu CFR şi FCSB. Avem calendar greu, va fi dificil. În etapa viitoare jucăm cu FCSB, dar mergem să facem meciul nostru”, a declarat Devis Mangia, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova.

Cu cele trei puncte câștigate la Pitești cu FC Hermannstadt, Universitatea Craiova a acumulat 45 de puncte, urcând pe locul 2 și punând presiune pe FCSB, care aflată la o lungime în spate este condamnată să câștige duelul de la Chiajna cu Concordia în epilogul rundei, meciul urmând a avea loc luni de la ora 20:00.

Oltenii au beneficiat însă de semieșecul campioanei de pe teren propriu, 1-1 cu Astra Giurgiu și s-au apropiat la trei puncte de liderul CFR Cluj în clasament.