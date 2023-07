Dezamăgirea uriașă trăită de un român, după câteva zile în Grecia. Ce a pățit imediat cum a ajuns în vacanță

Tot mai mulți români aleg Grecia ca destinație pentru o vacanță de vis. După ce și-au făcut bagajele și au pus la punct întreaga călătorie, s-au îmbarcat în mașină ori în avion și au plecat spre mare. Așa a făcut și un bărbat care a ales să-și petreacă sejurul în Halkidiki, una dintre stațiunile preferate ale turiștilor. Spre dezamăgirea lui, nimic nu arăta ca-n pozele de pe internet!

Un român a așteptat cu sufletul la gură să plece în vacanța pe care o avea programată în Grecia. A citit pe internet despre Halkidiki, s-a informat și a crezut că este momentul potrivit să-și petreacă acolo sejurul. Zis și făcut! Și-a pus la punct călătoria, și-a făcut bagajele, s-a urcat în mașină și a pornit la drum. Nu avea să știe de ce surpriză urmează să se lovească la fața locului. Aproape nimic nu a fost exact așa cum și-a imaginat sau cum a văzut în pozele de pe internet.

Românul, dezamăgit de vacanța din Halkidiki

Deziluzia lui a fost și mai mare atunci când nu a reușit să găsească plaja cu nisip fin și apă cristalină pe care toată lumea o lăuda. El și-a arătat supărarea într-un mesaj postat pe un grup destinat vacanțelor în Grecia. Turistul spune că apa este mai murdară decât în stațiunea 2 mai de la noi, plajele au mai mult pietriș decât nisip, iar românii sunt la tot pasul.

Și-a rezervat cazarea pentru șapte nopți, însă după primele trei s-a plictisit teribil. Bărbatul este de părere că singurul lucru bun din vacanța aceasta este faptul că a stat 3-4 minute să treacă vama în Grecia. În rest, dezamăgirea este uriașă.

“Spuneți-mi și mie, vă rog, unde este plaja aia cu nisip fin și apa cristalină în toată regiunea asta a Halkidiki-ului. Sunt deja de 3 zile aici și mai am încă 7 nopți de stat și m-am plictisit îngrozitor. Nisipul e mai mult pietriș, apa e mai neagră decât la 2 mai și am învățat multe înjurături noi, în limba română, pe care nu le mai auzisem până acum. Nu vreau să par hater, însă până în momentul de față cel mai bun lucru pe care îl pot spune despre Halkidiki este că am stat doar 3-4 minute la Kulata (n.r vamă din Grecia)”, este mesajul transmis de turist pe grupul Forum Grecia.

