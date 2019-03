Dezamgirea lui Keșeru: „Au fost două erori şi ei ne-au taxat!”

Atacantul Claudiu Keşeru, autorul uniculul gol marcat de România în înfrângerea de pe „Friends Arena” din Stockholm cu Suedia, scor 2-1, a pus înfrângerea pe seama jocului slab făcut de „tricolori” în ooprimele 45 de minute dde joc.

Odată cu intrarea atacantului celor de la Ludogoreţ pe teren, jocul „tricolorilor s-a schimbat radical, România punând reale probleme nordicilor.

„La pauză, văzând scorul, am fost surprinşi. Nu mi s-a părut un joc mai bun decât al nostru. Au fost două erori şi ei ne-au taxat. Cred că în repriza a doua am jucat mai bine, am schimbat sistemul, i-am blocat mai bine şi am început să avem ocazii. Păcat că n-am reuşit să înscriem şi al doilea gol. Atitudinea a fost mai bună în repriza a doua, am încercat să reparăm ce s-a întâmplat la început de meci. S-a acumulat multă frustrare pentru ce s-a întâmplat în prima repriză şi în a doua parte am intrat mai montaţi. Nu putem să ne plângem că am avut absenţi la nivelul ăsta. Avem soluţii la echipa naţională”, a declarat Claudiu Keşeru, la finalul meciului.

Cu o atitudine fricoasă, „tricolorii ” au fost de nerecunsocut în primul mitan, nordicii rezolvând ecuația confruntării în doar șapte minute de joc, Quiason (min.33) și Claesson (min.40) profitând de apărarea de „cascadorii râsului” a elevilor lui Cosmin Contra, 2-0 fiind scorul pe care tabela de marcaj de pe „Friends Arena” din Stockholm a arătat-o la pauză.

Replica „tricolorilor” a venit abia în actul secund ca urmare a schimbărilor pe care Contra, forțat și de scorul de pe tabela de marcaj le-a făcut în debutul celei de-a doua reprize. George Puşcaş şi Răzvan Marin au creat faza din care Claudiu Keşeru, introdus în teren în locul inexistentului Alex Mitriță la pauză a înscris spectaculos din plonjon în minutul 58.

Pentru România urmează un nou joc în preliminariile Campionatului European la Cluj cu Insulele Feroe, reprezentativă care a cedat în aseară cu același scor ca și „tricolorii”, 2-1 duelul din Malta.