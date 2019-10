Dezmăţ amoros într-o familie din Vaslui! Câţi ani are copilul unui bărbat de 80 de ani

Caz socant în comuna Ivãnesti, acolo unde un pusti în vârstã de 13 ani si-a violat sora de doar 5 ani. Dupã ce a batjocorit-o, bãiatul a fugit si s-a ascuns într-o casã pãrãsitã din sat, însã dupã câteva ore a fost gãsit si dus de politisti într-un centru pentru minori.

Se pare că incidentul nu i-a surprins atât de tare pe oamenii din sat, care au declarat faptul cã astfel de scene se petrec frecvent în gospodãria lui Milutã F., tatãl copilului. Ajuns la 77 de ani, vârstã la care altii îsi cresc strãnepotii, bãrbatul se iubește cu o femeie oarbã, mai tânãrã cu aproape 40 de ani. Mai mult decât atât, se pare că bărbatul are patru copii, cel mai mic în vârstã de un an si câteva luni.

“Se bat, se ceartã, mai tot timpul e scandal la ei în curte. De foarte multe ori chiar pãrintii l-au fugãrit pe copilul ãsta de acasã, pentru cã le face numai necazuri. Furã, nu merge la scoalã, se ia cu altii mai mari si din cauza asta a ajuns si la politie. Nu e prima datã când face prostii cu surorile lui, a mai fãcut, dar nu cu cea mai micã. Face si el ce vede în casã. Si pãrintii lui sunt la fel. Tatãl lui e om bãtrân, are aproape 80 de ani. Sâmbãtã au fost trei masini de politie la mine acasã, sã mã întrebe de copiii lui. Dar pe mine mã intereseazã ce e la ei în casã? Eu îi am pe ai mei pe care trebuie sã mi-i cresc, nu mã mai doare capul de copiii altora. La vârsta lui nu trebuia sã mai facã copii. Cât a fost tânãr a lucrat în minã, are altii copii mai mari, la casele lor, care de rusinea lui nu mai calcã pe aici. Dupã ce i-a murit sotia, a mai fost cu una de pe la Valea Oanei, cu alta de pe la Oprisita. Fata asta cu care trãieste acum are 37 de ani. Putea sã-i fie bunic. Împreunã au vreo 4 copii. Cel mai mare e bãiatul ãsta care a fãcut boacãna, pe care l-a fãcut la vreo 60 si ceva de ani, iar cel mai mic are un an si câteva luni. Se auzise prin sat cã mosneagul ia viagra ca sã mai aibã activitate în pat. Într-un asa mediu, vã dati seama ce educatie primesc si acei copii. Fac si ei ce vãd la pãrinti”, a declarat un vecin de-al lui Milutã F. pentru vremeanoua.ro

Minorul, în conflict cu oamenii din sat

Desi are doar 13 ani, Mihai a reusit sã-si supere nu doar pãrintii, ci si pe alti oameni din sat. Minorul are câteva furturi la activ, inclusiv de animale, iar pe multi a reusit sã-i pãcãleascã, dupã ce încasa bani în avans pentru munci pe care nu le mai presta niciodatã.

„Împreunã cu alti prieteni de-ai lui, mergeau prin sat cu un carnetel si întrebau oamenii dacã nu au nevoie de ajutor la cules, la crãpat lemne si alte munci de-ale casei. Luau un avans înainte, de câteva zeci de lei, treceau pe carnetel cã luni aveau treabã la X-ulescu, dar nu se mai duceau. Fãceau bani frumosi, pe care apoi îi cheltuiau pe prostii. Bãiatul e cunoscut la noi în sat de copil foarte rãu. L-au prins la magazin furând. Unui vecin i-a furat o iepuroaicã, unei doamne i-a luat câinele cu tot cu lant, unei alte femei i-a furat o caprã. Nu odatã i-am zis lui taicã-su cã peste doi-trei ani de zile bãiatul ãsta va ajunge sã-l batã de sã-l asculte cu urechea. Tatãl lui a muncit cât a fost tânãr. A lucrat la o minã. Acum, la bãtrânete învârte gologani buni. Împreunã cu ea câstigã aproape 6.000 de lei pe lunã. Pensia lui de miner care se duce aproape în 2.700 de lei, indemnizatia de handicap a sotiei, cã ea nu prea vede, ajutorul lui de însotitor, plus alocatiile copiilor. Au fost o familie mai ciudatã de la bun început. Prima datã a luat-o pe femeia cu care trãieste acum, sã-i munceascã în curte. Îi mai punea o ceapã, îi mai spãla. Apoi a dus-o la Iasi la consult la ochi. Are diabet si vederea i-a fost afectatã. Acum nu mai vede delor, sãraca. Usurel-usurel, cu bãutura, s-au luat, iar femeia nu s-a mai dus la bãrbatu-su acasã, a rãmas cu mosneagul ãsta. Au dat drumul la treabã, iar acum au patru copii. Nu stiu ce o sã se aleagã de ei, dar sigur nu se va alege ceva bun”, ne-a declarat un bãrbat din Ivãnesti.

Agresorul, prins de polițiști

La câteva ore dupã comiterea faptei, Mihai a fost prins de politisti si internat într-un centru pentru minori. Sora lui a fost adusã ieri la Vaslui, pentru expertiza medico-legalã a constatãrii violului.