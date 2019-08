Dezvăluire bombă făcute de tatăl Alexandrei: “Am trecut pe lângă ea”

Ioan Măceșanu, tatăl Alexandrei, reușește cu mare greutate să facă față acestui șoc teribil prin care trece familia sa. Bărbatul este de părere că ar fi putut face mult mai mult în acele ore în care o căuta pe fiica sa și chiar speră că aceasta este încă în viață.

Gheorghe Dincă, ”Monstrul din Caracal”, a recunoscut în fața anchetatorilor că le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu, numai că trupurile adolescentelor nu au fost găsite. Conform mediafax.ro, Ioan Măceșanu a declarat că s-a aflat la doar o stradă distanță de locul unde se presupune că s-ar fi aflat Alexandra.

„La câte am văzut și eu, că până acum nu am avut de-a face, e posibil orice… Da, e posibil. Și azi am fost (am căutat – n.r.), am fost prin spate pe la Redea. Am căutat în culturi, în canale, unde vedeam, ne duceam să facem ceva”, a spus tatăl Alexandrei, la Antena 3.

„Noi am trecut la o stradă de ea. Noi am fost pe Decebal și ea a fost pe Craiovei. Mă învinovățesc foarte mult, poate puteam face mai mult. Poate a fost un semn”, a spus bărbatul.

Mama Alexandrei, sunată de Gheorghe Dincă în timp ce aceasta era împreună cu un polițist

Informațiile cuprinse în raportul pe care l-au întocmit polițiștii pentru Ministerul de Interne. arată că joi, 25 iulie, în jurul orei 10:00, mama Alexandrei Măceșanu era audiată de un polițist după ce cu o zi în urmă declarase dispariția fiicei sale. La ora 10:30, când un agent era în casa părintească a adolescentei și stătea de vorbă cu mama ei, încercând să afle mai multe date și cerea și fotografia Alexandrei, Gheorghe Dincă a sunat-o pe femeie. Criminalul din Caracal i s-a adresat cu apelativul “mamă soacră” și i-a dezvăluit că fata sa este bine și că urmează să plece în Anglia ca “să facă bani”, relatează digi24.

Conversația telefonică s-a purtat în prezența unui polițist din satul Dobrosloveni, iar după finalizarea discuției dintre mama Alexandrei și Gheorghe Dincă, agentul a încercat de mai multe ori să sune la numărul de telefon de la care fusese apelată femeia ca să afle despre cine este vorba. Din acel moment, asasinul nu a mai răspuns la telefon.