Dezvăluire cutremurătoare a Simonei Trașcă! A vrut să se sinucidă: ”Am făcut o criză!”

Simona Trașcă a dezvăluit că viața ei nu a fost mereu lapte și miere. Ba chiar a avut o perioadă în care a suferit mult, fiind chiar pe punctual de a-și lua viața. Și nu o singură data.

“Nu avea treabă operaţia. Nu aveam dureri. Nu există dureri după operaţia asta. Problema mea e că orcie am pe faţă, bandaj, eu mă sufoc. Am simţit că îmi ţiuie urechile. Mama când m-a născut aveam cordonul ombilical în jurul gâtului şi medicii i-au spus că voi avea probleme. Am făcut o criză. Noroc că era mama în casă. am luat nişte pastile foarte puternice şi m-am calmat. M-am simţit prost când am văzut azi când am văzut că se dezbate la televizor.

Atac de panică, cu depresie, cu toate adunate. Când am încercat să desfac pansamentele şi erau lipite acolo, m-au durut, nu am mai încercat să trag de ele. L-am sunat pe doctor, m-a calmat. Nu e de la o problemă din cauza doctorului sau a operaţiei. (…) Ce nu înţelege lumea despre mine e că eu din copilărie îmi doream să mor, încercam, şi nu ştiam cum să fac eu să mă sinucid. am crescut cu chestia asta. Este ereditar.

În familia mea au fost trei sinucideri. De când am fost internată la psihiatrie, acum cinci ani, nu am mai încercat să mă sinucid. Fratele meu era bolnav atunci, încă nu murise. Pierdusem casa. Toate adunate… Poate că amdevenit mai puternică acum. Mi-a fost astăzi ruşine”, a spus Simona Traşcă, în urmă cu mai mult timp, la Antena Stars.