Dezvăluire șocantă despre polițistul de la 112 care i-a spus Alexandrei că ține linia ocupată! Bărbatul și-a pierdut și el o fiică, dar asta nu l-a făcut un om mai bun

Polițistul Vasilică Viorel Florescu, cel care a i-a spus Alexandrei să închidă telefonul când fetița cerea ajutor la 112, și-a pierdut și el o fetiță în timpul incendiului de la maternitatea Giulești. Experiența aceea traumatizantă nu l-a făcut însă un om mai bun.

Poliţistul Vasilică Viorel Florescu din Slatina, agent şef principal la IPJ Olt, este cel care a preluat de la operatoarele 112 apelul Alexandrei Măceşanu. El spune că este primul care, în fapt, s-a alertat.

Florescu era de serviciu în dispeceratul de la Slatina şi i-a făcut fetei legătura cu un coleg poliţist de la Caracal.

Raportul preliminar al MAI constată însă că a avut o atitudine refractară faţă de apelul disperat al fetei răpite, bătute, violate, care implora ajutorul salvatorilor. Poliţistul refuză să mai comunice pe acest subiect. Spune că ar fi avut chiar, în cursul zilei de marţi, 30 iulie, nevoie de îngrijiri medicale în urma situaţiei create.

„Nu mai vorbesc cu nimeni nimic, vă rog frumos să mă credeţi, pentru că nu avem niciun fel de sprijin şi trebuie să ne facem singuri cât de cât auziţi. Atât, în rest nu mai discutăm nimic, vă rog să ne înţelegeţi, nu mai ascult nimic, indiferent de ce situaţie aveţi, da!? Mai gravă de cum e aici, nu cred că aveţi altă situaţie. Nu mai vorbesc cu nimeni nimic, totul este interpretabil din cauza presei, nu cunoaşteţi detalii, nu cunoaşteţi amănunte, daţi ce este la nivel de mass-media, nu mai insistaţi. Nu mai vorbesc cu nimeni nimic, vorbim degeaba, da? Suntem astăzi ultimii oameni, cei mai mari infractori, da?! Şi nouă nu ne spune nimeni detaliile, problemele, cum, ce, adică să fie ceva obiectiv, nu să…, de aceea nu mai discut cu nimeni. Mie deja mi-au dat numele, acum telefoanele, umblă după mine pe la inspectorate, pe străzi. Să mă lase în pace, că n-am făcut nimic cu fetele alea, decât…, am vrut să ajut prin serviciul ăsta, aşa cum e, din care nimeni nu ştie nimic. Pentru că nu vă poate nimeni explica, din anumite motive, de confidenţialitate, de drept, şi altele. Dacă pe noi Poliţia nu ne apără, noi n-avem cum să strigăm de aici, din birourile astea. N-are rost să mai discutăm“, a spus poliţistul.

Discuția dintre polițist și Alexandra

25/07/2019, ora 11:07:53 a.m. – apel preluat de către poliție.

Polițist (1): Alo

Op. 112 (2): Alo, poliția?

Polițist (1): Alo, a trecut pe lângă dig…

Op. 112 (2): A trecut pe lângă dig din ce am înțeles. De ieri e răpită, ăsta-i telefonul lui.

A.M.: Vă rog, veniți cât mai repede…

Polițist (1): Unde să venim domnișoară? Ia spuneți-ne …

A.M.: Poftim?

Polițist (1): Unde, unde?

A.M.: Nu știu exact, Am trecut pe lângă dig, dar acum cred că sunt în Bold, că altundeva nu putea să fie…

Polițist (1): Unde, în? Unde sunteți?

A.M.: În Bold…

Polițist (1): În Bold? Aaa… În județul Olt?

A.M.: Da uitați, uitați, stați un pic… Am găsit o adresă, bld. Antonius Caracalla nr. 9, B1, D.A. … (nu se înțelege)

Polițist (1): Acolo rămâneți! Rămâneți acolo. Antonius Caracalla nr. 9, da?

A.M.: Veniți repede că mi-e frică, vă rog, vă rog!

Op. 112 (2): Continuați adresa asta, s-ar părea că e bloc…

A.M.: Vă rog veniți repede că mi-e frică!…

Polițist (1): Ce bloc este acolo? Ați spus că e un bloc.

A.M.: Nu este bloc, este o casă, este o curte…

Polițist (1): O casă, bun, rămâneți acolo să vină un echipaj de poliție, bine?

Op. 112 (2) (ironic vorbind): E închisă …

A.M.: Vă rog veniți repede că mi-e frică de el, m-a bătut …

Polițist (1): (pe ton imperativ): Bine, bine, rămâneți acolo!

A.M.: Aici rămân că n-am cum să ies, vă rog veniți (strigăt disperat)

Polițist (1): Sunteți cu cineva? Sunteți singură? Cum ați ajuns?

A.M.: Nuuuu, sunt singură, sunt singură vă rog…

Polițist (1): Sunteți singură, am înțeles, rămâneți acolo!

A.M.: (aproape plângând): Îmi este frică…

Polițistul prin stație: Alo, mașina, Antonius Caracalla numărul 9, este o fată bătută și violată, da?

A.M.: (auzind conversația, începe să plângă) Vă rog veniți repede că mi-e frică, vă rog!

Polițist (1): Domnișoară închideți telefonul, veți fi contactată și vine poliția acolo, da?

A.M.: Vă rog, veniți repede!

Polițist (1) (sictirit): Da , bine, bine.

A.M.: Domnule, domnule, este o mașină mare în curte ….

Polițist (1) (ton ridicat): Bine, rămâneți la nr. 9 acolo, exact acolo!

….

Op. 112 (1): Alo 112, ce urgență aveți?

A.M.: (ton disperat) Doamnă ați trimis pe cineva? Că cred că se întoarce și mi-e frică că mă bate …

Op. 112 (1): Da, ai vorbit cu poliția, da?

A.M.: Da, cu dumneavoastră!

Op. 112 (1): Ce ți-a zis poliția?

A.M.: Mi-a zis că o să trimită un echipaj, da vă rog veniți mai repede!

Polițist (2): Alo?

Op. 112 (1): Poliția? A revenit fata.

Polițist (2): Da…doamnă, spuneți domnișoară!

A.M.: Vă rog ați trimis pe cineva aici?

Polițist (2) (pe ton iritat): Am trimis, rămâneți acolo că nu… în 2 minute n-are cum să zboare măi domnișoară. Stați acolo, da?

A.M.: (plângând disperat) Veniți vă rog, veniți, mi-e frică…

Polițist (2) (ton ironic, atitudine zeflemistă): Păi de cine vă este frică?? Alo, de cine vă este frică?

A.M.: (plângând) De el…m-a bătut…

Polițist (2): De el, cine este persoana?

A.M.: Îl cheamă Popescu Lucian Gabriel!

Polițist (2): Popescu Lucian. Și unde stă ăsta acolo?

A.M.: Am zis că Bold, Antonius Caracalla numărul 9 …

Polițist (2): Acolo la numărul 9 stă Popescu ăsta Lucian?

A.M.: Nu știu, am găsit doar o carte de vizită și mă gândeam că poate e a lui.

Polițist (2): Păi cartea de vizită e a lui?

A.M.: Nu știu…

Polițist (2) (ton ironic): Aaa, nu știi nici asta! Bine, așteptați acum…așteptați acolo, va veni acum echipajul în două-trei minute, așteptați.

A.M.: Vă rog stați cu mine la telefon că îmi este frică…vă rog…

Polițist (2): Nu pot să stau în telefon domnișoară că avem și alte apeluri, rămâneți acolo că vine echipajul de poliție, negreșit va veni, da, două-trei minute, ce naiba? (pe fundal se aude plânsul Alexandrei)

A.M.: (plângând) Bine…

Polițist (2): Da? Stați liniștită, calmați-vă un pic, da?

A.M.: (plângând, disperată) Mi-e frică…!

Polițist (2): Încercați să vă calmați, păi…da? Calmați-vă și va veni echipajul, e pe drum…

A.M.: (disperată) Bine, vă rog….

Polițist (2): Lăsați telefonul liber, că dacă stăm în telefon de discuție, echipajul nu poate să vorbească cu dvs.

A.M.: (plângând) Bine, bine, da.

Polițist (2): Bine.