O perioadă teribilă din cariera lui Silviu Constantinoiu a fost Revoluția, după cum a menționat chiar el în cadrul interviului realizat de directorul editorial al Grupului Gândul. În decembrie 1989, renumitul chirurg a fost avut parte de o mulțime de cazuri de pacienți împușcați în diverse părți ale corpului.

„L-a împușcat un lunetist, era cu un glonț în mijlocul frunții”

Adrian Artene: A fost perioada Revoluției cea mai teribilă din cariera dumneavoastră?

Silviu Constantinoiu: A fost o perioadă teribilă fiindcă nimeni nu știa prea mult ce e cu teroriștii. Și de ce operam?! Spitalul Grivița era la intersecția dintre Bulevardul Banu Manta și Bulevardul 1 Mai, actualul Ion Mihalache. Nici Grivița nu se mai cheamă așa, se cheamă Sfânta Maria. Și știți de ce i-am spus așa? Fiindcă acest spital a fost făcut ca o Casă de Asigurări de Sănătate de Regina Maria, în 1936, și în cinstea ei, e spitalul privat Regina Maria, n-am putut să-i spunem așa, i-am spus Sfânta Maria.

Rareș Bogdan, parcă așa îl chema, anunța că sunt teroriști la Televiziune, veneau oameni de exemplu de pe la Buzău, în Gara de Nord, pe jos sunt două stații de la Gara de Nord, pe Banu Manta, să ajungă în 1 Mai să meargă spre Televiziune. Când ajungeau în intersecția dintre Banu Manta și 1 Mai, se auzea un tăcănit de mitralieră sau de automat și începeau să sosească împușcați în cap, în plămân…

Am avut fel de fel de cazuri și, într-adevăr, și gloanțe extrase. Am avut și așa-ziși teroriști aduși cu niște salopete prin camera de gardă, am strâns toate gloanțele pe care le aveau la ei, știu că la vreo două zile a venit unul care s-a dat drept colonel de pe la Primărie, le-a strâns, nimeni n-a știut ce era cu gloanțele. Am fost doar impresionat de un lucru: eram de gardă imediat după Crăciun și a venit un reprezentant al Radioteleviziunii din Grecia, să viziteze spitalul și morga. Erau vreo 50-60 de cadavre, erau și câțiva bolnavi care muriseră de anumite boli în spital, majoritatea, însă, erau împușcați. Ce m-a impresionat cel mai tare, un oltean mai în vârstă care-și căuta băiatul care era soldat. Și nu-l găsise, nu răspundea, nici la morgă nu l-a găsit și umbla prin toate spitalele. Domne, l-a găsit la noi, cred că l-a împușcat un lunetist, era cu un glonț în mijlocul frunții. M-a impresionat reacția lui că practic parcă și-a găsit câinele împușcat, nu copilul. Dar s-a aștepta la așa ceva.

