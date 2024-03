Dezvăluiri din dosarul lui Florin Salam. Prima reacția a avocatei manelistului: ”Nu s-a apărat!

În dimineața zilei de joi, 14 martie 2024, Florin Salam a fost săltat de mascați de la domiciliul său din Pipera și reținut pentru 24 de ore. Numele manelistului este implicat într-un dosar de înșelăciune, după ce ar fi încasat banii în avans pentru trei evenimente – aproximativ 18.000 de euro, însă nu și-a onorat obligațiile. După ce a ajuns în arestul poliției, avocata ”Regelui” a oferit primele declarații despre situația cântărețului.

Joi, 14 martie 2024, în urma unor percheziții domiciliare efectuate de către Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Florin Salam a fost săltat de mascați din locuința sa din Voluntari și plasat în arestul poliției pentru 24 de ore. Alături de alți doi suspecți – Nicolae Constantin și Hurmuz Mădălin Ionuț, numele manelistului se află într-un dosar de înșelăciune, cu un prejudiciu de aproximativ 18.000 de euro.

Citește și: PRIMELE IMAGINI DIN CASA LUI FLORIN SALAM, DUPĂ CE A FOST „SĂLTAT”DE MASCAŢI. REACŢIA POLIŢIEI

Ce spune avocata lui Florin Salam despre situația manelistului

Florin Salam ar fi luat bani în avans pentru trei cântări, însă nu și-ar fi onorat înțelegerea și nici nu ar fi returnat banii primiți. După audierile de la poliție, ”Regele” ar urma să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile. În urma celor întâmplate, Beatrice Comăniceanu, avocata lui Florin Salam, a oferit prima reacție publică despre situația în care se află clientul său.

„Nu doresc să fac comentarii! Nu am dat niciun fel de declarație! Are calitatea de suspect și atâta tot! Lucrurile nu stau chiar așa! Vom fi prezenți la Parchet! Nu mai doresc să comentez în acest moment. El nu s-a apărat, că nu a dat declarație! Normal că o să dăm declarație la Parchet, pentru că are și el un punct de vedere și vom face și dovezile vizavi de plățile care au fost făcute față de aceste presupuse. persoane vătămate”, a declarat Beatrice Comăniceanu, avocata lui Florin Salam, după ce a părăsit sediul Poliției, potrivit kanald2.ro.

Cercetările sunt desfășurate de către Secția 2 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii de înșelăciune.

„Astăzi, 14 martie 2023, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București – Secția 2 Poliție pun în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, în Municipiul București, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea a trei infracțiuni de înșelăciune, prejudiciul fiind de aproximativ 18.000 de euro. Astfel, în urma cercetărilor și investigațiilor desfășurate, în sarcina bărbatului bănuit de comiterea faptelor s-a stabilit următoarea activitate infracțională:

– în cursul zilei de 21 iulie 2020, în timp ce se afla în incinta unui restaurant din Sectorul 1, în urma unei înțelegeri verbale cu o persoană, aceasta i-ar fi plătit bărbatului, cu titlu de avans, 3.000 de euro pentru prestarea unui program muzical, în vara anului 2021, la o petrecere. Ulterior, bănuitul nu și-a respectat promisiunea și nu i-ar fi returnat persoanei vătămate suma încasată.

– la data de 28 ianuarie 2023, o altă persoană ar fi mers la locuința bărbatului, iar în urma unei înțelegeri verbale, i-ar fi plătit acestuia cu titlu de avans, 10.000 de euro pentru a presta servicii muzicale în data de 13 august 2023, însă în seara respectivă, bărbatul nu s-ar fi prezentat și nici nu a returnat banii persoanei vătămate.

– la data de 14 mai 2023, una dintre persoanele vătămate ar fi mers la locuința bănuitului, iar în urma unei înțelegeri verbale, i-ar fi plătit acestuia cu titlu de avans 25.500 de lei, pentru a presta servicii muzicale, în data de 29 septembrie 2023, însă bărbatul nu s-ar fi prezentat și, ulterior, nici nu ar fi restituit banii primiți”, se arată în comunicatul Poliției.