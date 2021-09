Dezvăluiri emoționante! Ana Maria Pal de la Survivor România combină perfect viața sportivă cu rolul de mămică: “Susținerea și motivarea mea este băiețelul meu”

„Faimoasa” Ana Maria Pal pare că a găsit echilibrul perfect dintre viața sportivă și rolul de mămică. Controversata concurentă de la Survivor România a făcut mărturisiri emoționante, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Cine a crezut că viața de luptător și rolul de mămică grijulie nu se combină, pare că s-a înșelat amarnic. „Faimoasa” Ana Maria Pal a demonstrat, în ciuda tuturor obstacolelor, că poate îmbina perfect cariera de luptător cu rolul de mamă. Chiar dacă relația cu tatăl copilului ei a fost una mai puțin roză, cei doi s-au despărțit, Ana Maria Pal a demonstrat că este o adevărată luptătoare și s-a implicat total în creșterea și durea copilului ei.

„De când am devenit mamă încerc să combin sportul de performanță cu familia, să mă implic în creșterea și educarea copilului meu, totodată am terminat și facultatea de EFS, am terminat și școală de antrenori pentru viitorul nostru. Știu că mai am mult de muncit, mai ales că nu am susținere financiară din partea nimănui, dar trag tare și nu mă dau bătută până nu îmi iese tot ce mi-am propus.

Susținerea și motivarea mea este nimeni altul decât băiețelul meu. Când sunt plecată în deplasări (meciuri, cantonamente, etc), mai apelez la părinți, prieteni pentru a mă ajută cu copilul. Dacă vă puneți întrebarea „da tatăl lui unde e?” E-I bine, a ales o altă familie, și mie nu îmi pare rău, e mai bine așa fără el”, ne-a mărturisit Ana.

I-a dat un cap în gură lui Andrei Ciobanu

În una dintre edițiile Survivor România, Ana Maria Pal a fost protagonista unui moment extrem de controversat, ce a fost comentat îndelung de toată presa internațională. Cum tensiunile din competiția de la KanalD au depășit cotele maxime, la un moment dat, Ana și-a lovit unul dintre adversari cu capul în gură. Prin gestul ei, concurentă din echipa „Faimoșilor” a încălcat regulile competiției, iar producătorii show-ului de la KanalD au fost nevoiți să ia o decizie radicală și au eliminat-o.

„Experiența de la Survivor a fost excepțională și mi-aș dori să mai experimentez asemenea experiențe dar fără incidente. Faptul că acolo am reacționat în felul acela este regretabil. Au fost mai multe probleme adunate pe capul meu și îmi asum gestul”, ne-a mai spus Ana despre experiența din show-ul de la KanalD.

Luptă în gala RXF

Pe data de 15 septembrie, fosta concurentă de la Survivor România va participa la super evenimentul anului din lumea sporturilor de contact. Ana Maria Pal se va lupta în cușcă cu Alice Ardelean, în super-gala RXF, eveniment susținut de Las Vegas România și transmis în exclusivitate pe platforma RXFlive.ro.