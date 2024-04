Dezvăluirile făcute de CANCAN.RO aruncă în aer relația dintre Diana Șoșoacă și presupusa amantă a lui Silvestru Șoșoacă: ”Grasă, 136 kg în viu”

Elena Valentina Cioancă (38 de ani), presupusa amantă a lui Dumitru Silvestru Șoșoacă (47 de ani), o face praf pe Diana Șoșoacă (49 de ani) și scoate la lumină detalii controversate despre trecutul senatoarei. Lidera formațiunii politice Uniunea Familiei Românești și-a folosit asul din mânecă.

În urmă cu doar câteva luni, Diana Șoșoacă și Dumitru Silvestru Șoșoacă au depus actele de divorț. Principalul motiv care a dus la ruptură a fost schimbarea radicală a senatoarei – după intrarea în Parlament, în urmă cu aproximativ 4 ani – iar totul a culminat cu excluderea lui de la funcția de conducere a partidului SOS România. La scurt timp după decizia Dianei Șoșoacă – pe care Silvestru Șoșoacă a aflat-o din presă – el a reacționat și a spus lucrurilor pe nume.

„A evoluat ca şi notorietate, a fost poate cel mai prolific senator, cel mai cunoscut politician din ţară, cu siguranță, dar a involuat ca om. Cu cât avea mai mult succes în afara casei, în casă lucrurile erau diferite, până când nu s-a mai putut locui împreună. În ultima vreme, Diana este cea reală, falsă, cu spirit demagogic, prefăcută şi lumea o vede. Deşi e rău pentru partidul SOS, pentru alegătorii care se pregăteau să o valideze poate că e mai bine. În sfârşit radiografia este completă. Asta este adevărata Diana, total diferită de Diana Șoșoacă de acum patru ani de zile”, a mai spus el.

La finalul lunii martie – imediat după ce senatoarea și partenerul ei au depus actele de divorț – CANCAN.RO va prezenta, în exclusivitate, primele imagini cu presupusa amantă a lui Dumitru Silvestru Șoșoacă. Elena Cioancă și fostul soț al Dianei Șoșoacă au avut o întâlnire, în miez de noapte, în cartierul Titan din București – vezi AICI imagini.

Elena Valentina Cioancă s-a pus pe treabă și i-a declarată ”război” Dianei Șoșoacă. În ultima perioadă, după ce a poreclit-o ”Dianina”, femeia și-a folosit asul din mânecă și a început să posteze pe social-media detalii controversate din trecutul senatoarei – de la presupuse afaceri din ilegale din Parlamentul României, până la foștii săi parteneri. O parte din postări ar fi fost distribuite și de Silvestru Șoșoacă.

”Dianino eu am, ce tu nu ai. Fii atentă:

Tu: grasă, 136 kg în viu, cu partid construit de soț, urâtă, mincinoasă, frustrată, PETROMUL, NĂSTASE, DIJMĂRESCU.

Eu: frumoasă, deșteaptă, sexi, empatică, slăbuță, numai bună de măritat, cu partid construit pe forțe proprii. Nu am vândut PETROMUL, nu am fost în guvernul Năstase, nu am fost în nicio funcție a statului român. Nu am mama mare masoancă în clubul celor 33 din Franța, Bilderberg, stăpânii lumii, nu am admiratori care sa îmi pupe pozele, poate unii care îmi pupă doar mâinile în semn de respect la cele mai înalte întâlniri politice. Nu am păpat banii fraierilor de romani, făcând circ în Parlamentul României – Camera Deputaților pe bani publici. Nu mi-am dat soțul afară din casă, nu l-am scos din partid, nu umblu cu Țuțurici nopțile pe străzi, nu merg în cluburi de manele cu Țuțurici și nu umblu pe stradă cu interlopi așa cum faci tu… Nu umblu cu hoți de portofele de pe la Bruxelles, nu ți-am furat soțul. Tu singură l-ai mazilit și acum te plângi că umblă cu blonde pe stradă. Ești geloasă, ai probleme mari ?”, a spus Elena Cioancă, presupusa amantă a lui Dumitru Silvestru Șoșoacă.