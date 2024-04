Diana Șoșoacă, bătută fără milă de soțul ei, Silvestru!? „Fetița a fost luată de gât și ridicată în sus” + „M-a amenințat cu un cuțit”

Diana Șoșoacă a făcut o serie de dezvăluiri tulburătoare. A susținut că soțul ei, Silvestru Șoșoacă, ar fi aplicat agresiuni emoționale și fizice asupra ei și familiei. Senatoarea a explicat că ar fi fost amenințată cu un cuțit chiar de partenerul de viață. A raportat autorităților și a obținut un ordin de protecție provizoriu împotriva lui Silvestru Șoșoacă.

„M-am săturat să fiu pusă la stâlpul infamiei. A luat-o razna, am fost nevoită să solicit emiterea unui ordin de protecție pentru mine și fetița mea de 11 ani care a trăit în teroare alături de acest om. De-a lungul a doi ani m-a amenințat să îmi dau demisia altfel mă va face de râs în fața întregii lumi. Mi-a cerut să demisionez din funcția de senator. Au fost agresiuni fizice, am depus poze, pe el l-am dat afară când s-a năpustit asupra fetiției mele, Tais. Și de fosta soție a divorțat din cauza unor violențe grave. M-a lovit de prea multe ori. Am tăcut fiindcă era lupta împotriva sistemului. Noi eram priviți ca un cuplu model. Totul până la copilul meu. Și fetița a fost luată de gât și ridicată în sus. Pe mine m-a amenințat cu un cuțit”, a spus Diana Șoșoacă la Antena 3 CNN.