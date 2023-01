Claudia Ghițulescu a trecut printr-o experiență marcantă. Deși este mai mereu cu zâmbetul pe buze și oferă publicului său emoție, prin melodiile sale, puțini știu prin ce greutăți a trecut. Cântăreața de muzică populară și-a deschis sufletul și a vorbit despre unul dintre cele mai cumplite momente pe care le-a trăit, și anume pierderea sarcinii. Iată mai jos, în articol, detaliile.

Pierderea unei sarcini este, fără doar și poate, una dintre cele mai traumatizante experiențe. Claudia Ghițulescu a povestit, în cadrul unei emisiuni de televiziune, despre experiența tristă pe care a avut-o. Cântăreața de muzică populară a pierdut o sarcină, eveniment ce a creat o dramă profundă în sufletul ei. Însă, așa cum mărturisește și artista, s-a îndreptat și mai mult către divinitate.

„Zi de zi Îl simt pe Dumnezeu și dimineața când mă trezesc îi mulțumesc că m-am trezit și am o zi de trăit, dar, atunci când am pierdut sarcina, atunci am simțit puterea lui Dumnezeu, am fost doar eu cu El și doar El cred că m-a ajutat să trec prin acele momente. Pur și simplu am simțit puterea, am simțit cum mă ia și mă ridică, simțeam cum ceva mă liniștește”, a mărturisit Claudia Ghițulescu.

„Numai cine a trecut prin așa ceva poate să înțeleagă cât doare. Atunci nu mai poți să faci față, pur și simplu simți că mori cu zile, dar de atunci am învățat să nu-mi mai fac planuri și să văd lucrurile așa cum vin, să mă bucur și să am o stare de bine mereu”, a mai mărturisit artista la Antena Stars.

Claudia Ghițulescu: ”E îngrozitor de greu să duci o suferință pe picioare”

Claudia Ghițulescu a reușit să își revină în urma momentului dramatic pe care l-a trăit. Cântăreața de muzică populară a mărturisit că „doar cu puterea minții poți să faci multe” și că este greu să „duci o suferință pe picioare”.

„Am învățat să fiu puternică, probabil sunt și o persoană echilibrată, ancorată în realitate, înțeleg că anumite lucruri se întâmplă și nu depind de mine. Nu poți face nimic în anumite situații, doar să accepți, să fii recunoscătoare că poți să treci cu bine și să nu înnebunești, să nu te duci cu mintea. E greu, e îngrozitor de greu să duci o suferință pe picioare, dar cred că doar cu puterea minții poți să faci multe și depinde de persoană”, a conchis cântăreața de muzică populară.

Sursă foto: Facebook