Dezvăluirile făcute de Jean Paler, la 69 de ani: ”Nu vreau să dau de lucru la preot încă vreo 10-15 ani de acum încolo”

Jean Paler (69 de ani) a făcut o serie de mărturisiri, în cadrul unei emisiuni televizate. Actorul se declară speriat de sumele pe care le va avea de plătit la facturi. În plus, a vorbit și despre starea sa de sănătate. Iată detaliile mai jos, în articol.

Jean Paler s-a destăinuit și a vorbit despre frica mare pe care o resimte în această perioadă. Actorul în vârstă de 69 de ani susține faptul că de câteva luni nu a mai intrat în posesia facturilor pe care le avea de plătit. În plus, mărturisește Jean Paler, îi este teamă de sumele pe care va trebui să le confrunte, odată ce vor sosi documentele. A făcut solicitări către furnizori, dar nu a primit răspunsuri până acum.

„Să fiu foarte cinstit, eu am vorbit în cabină cu colegii mei exact de facturile astea. Toată lumea asta discută. Nu prea folosesc curentul, nu prea folosesc gazele, ci doar la limită. Fac foarte multă economie, pentru că nu mi-au venit facturile din luna mai. Realizați când vor veni câți bani am eu de plată? Îmi e foarte frică, am trimis mail-uri, am scris, i-am rugat, dar nu te bagă nimeni în seamă. Suntem degeaba, suntem ai nimănui”, a spus Jean Paler, la Antena Stars.

Jean Paler: „Nu vreau să dau de lucru la preot încă vreo 10-15 ani de acum încolo”

De asemenea, actorul originar din Brașov a vorbit și despre starea sa de sănătate.

„Sunt bine cu sănătatea. Funcționez pe un principiu: nu vreau să dau de lucru la preot încă vreo 10-15 ani de acum încolo. Am familia care are grijă de mine, restul mă descurc eu, încă nu am căzut atât de jos să nu pot să fac treabă și nici nu mă las. Am ambiția de a nu mă lăsa”, a mai spus actorul.

Sursă foto: Capturi video YouTube