Jean Paler s-a trezit cu facturi de trei ori mai mari, la bloc. Cât are de plată actorul

Actorul Jean Paler s-a trezit cu facturi de trei ori mai mari, la bloc. Bărbatul mărturisește că nu este singurul în această situație. Însă, este una gravă, mai ales că acesta are o pensie de doar 800 de lei și este nevoit, în același timp, să se întrețină și să îți cumpere și medicamente.

În urmă cu ceva vreme, Jean Paler mărturisea pentru Antena Stars că, după 43 de ani de activitate pe scena românească, primește o pensie în valoare de 840 de lei. Iar, cu banii respectivi abia reușește să își cumpere trei sferturi din medicamentele fără de care nu poate trăi.

”După 43 de ani de carieră, 840 de lei. Reușesc să-mi cumpăr cam trei sferturi din medicamentele de care am nevoie și fără de care nu pot să trăiesc. Am fugit de la București, am pendulat între teatrele de revistă și am stat în București aproape 50 de ani”, a declarat Jean Paler pentru Antena Stars în urmă cu ceva vreme.

Jean Paler s-a trezit cu facturi de trei ori mai mari, la bloc

Recent, Jean Paler s-a trezit cu facturi de trei ori mai mari, la bloc. Factura la gaze și curent a ajuns la suma de 2000 de lei, o sumă care este aproape de trei ori mai mare față de pensia lunară pe care o încasează. În cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, actorul a mărturisit că nu este singurul în această situație. Și artistul Gabriel Dorobanțu este necăjit din cauza facturilor mari.

”Nu a venit doar la mine, la toată lumea au fost facturile așa. Destul de mare față de lunile precedente, din noiembrie anul trecut, față de noiembrie, octombrie, au venit de trei ori mai mari. Adică gazele și lumina au dus undeva la 2000 de lei. Țin centrala pe 17,5-18 grade, când e frig afară. Dacă o las pe 20 sau 20 și puțin înseamnă că trebuie să plătesc factura 4000 – 5000 de lei. Vorbeam cu Gabriel Dorobanțu că și el e foarte supărat de faptul că au venit facturile și sunt enorme. Eu stau la bloc și n-am posibilitatea de a trece pe o sobă cu lemne, n-ai cum, n-am unde. Ne-am descurca, dar cum ne-om descurca, nu știu”, a spus actorul la Antena Stars.