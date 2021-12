Jean Paler nu a semnat contracte de sărbători: ”Nu am primit nicio ofertă”. Ce spune despre problemele de sănătate

Jean Paler a făcut o serie de dezvăluiri în cadrul unui interviu. Actorul a mărturisit ce planuri are, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, dar și cu ce probleme de sănătate se confruntă. Bărbatul a mărturisit că anul acesta, de sărbători, nu a semnat niciun contract.

În vară, Jean Paler a susținut mai multe spectacole pe litoral, mărturisind că anul 2021 a fost mai bun, din acest punct de vedere, față de anul precedent. Actorul în vârstă de 69 de ani a mărturisit, în cadrul unui interviu pentru Click, faptul că iarna aceasta nu a primit nicio ofertă pentru a susține un eveniment. Chiar dacă se confruntă cu anumite probleme de sănătate, bărbatul susține că locul lui este pe scenă, acolo unde se simte cel mai bine. Sărbătorile de iarnă le petrece la Sinaia, acolo unde locuiește de mai bine de 15 ani.

”Anul acesta am cântat o lună de zile la mare și, pentru mine, a fost un pic mai bine decât anul trecut… ca public, ca toate… Sunt puțin răgușit. Am băut un suc rece. Am petrecut de ziua mea cu ai mei, au făcut un drum la mine. Seara am urcat pe scenă la Sala Palatului. (…) Nu am primit nicio ofertă (n.r. de Sărbători), nicio chemare, dar sunt bun de muncă și de spectacole. Acum e prea târziu să mă mai cheme cineva. Sâmbătă e Crăciunul, cine să mă mai cheme? Peste o săptămână Revelionul, iar eu stau acasă, nu prestez! Unii aduc DJ și nu mai angajează artiști! Am vorbit și cu mai mulți colegi de-ai mei și mulți dintre ei stau acasă anul acesta. Aștept botezuri, cumetrii, divorțuri… Unii serbează și divorțurile! Poate mă împac eu bine cu mireasa și plec cu ea!”, a spus Jean Paler pentru Click.

Jean Paler s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate. În prezent, actorul ia tratament pentru problemele pe care le are cu inima. De-a lungul timpului, acesta a suferit câteva intervenții pe cord, fiindu-i montate patru stenturi: ”Am patru stenturi și un defibrilator… Iau și acum pastile pentru inimă. Fără ele nu funcționează «pitpalacul». Sunt dependent de ele, până dau de lucru la popă. Cum ne este scris în destin, nu-l schimbăm! Dacă ești sărac, sărac mori! Doar printr-o minune… a fugit vreo rudă prin America și-ți lasă ceva moștenire”.

Sursă foto: arhivă Cancan