Dezvăluirile făcute de Oana Lis, în direct: ”La înmormântarea lui Viorel o sa merg machiată”

Oana Lis (43 de ani) a făcut o serie de dezvăluiri, în cadrul unei emisiuni de televiziune. Soția lui Viorel Lis (79 de ani), fostul edil al Capitalei, mărturisește că i-a plăcut întotdeauna să fie o persoană cochetă și că la înmormântarea soțului se va afișa la fel. În plus, Oana a mai povestit despre situațiile grele pe care le-a întâmpinat în ultima perioadă, având în vedere faptul că partenerul de viață se confruntă cu probleme de sănătate.

Se cunoaște deja faptul că Oana Lis este una dintre persoanele din showbiz care preferă să spună lucrurilor pe nume. Aceasta se află alături de soțul ei ceas de ceas și are grijă de el, pentru că se confruntă cu probleme de sănătate. În cadrul unei emisiuni de televiziune, Oana Lis a mărturisit faptul că, deși are foarte multe activități de făcut, nu uită niciodată să se aranjeze. În plus, mărturisește ea, chiar și atunci când soțul ei nu va mai fi, ea va alege să rămână cochetă.

”Ce mai contează ce zice lumea. Știu că lumea mă mai condamnă, e greu, mai ales când nu știi ce să faci. Mie îmi place (nr. să fie cochetă). Și când eram în depresie mă machiam sau îmi făceam unghiile. Și la înmormântarea lui Viorel o sa merg machiată. Pentru mine e foarte important. Mie îmi dă o stare de bine. Eu cu unghiile astea îl îngrijesc, îl spăl”, a mărturisit Oana Lis, în direct.

Vezi și OANA LIS (43) A DEZVĂLUIT DACĂ MAI FACE SAU NU DRAGOSTE CU VIOREL (78). SOȚIA POLITICIANULUI VORBEȘTE FĂRĂ INHIBIȚII DESPRE MOMENTELE PASIONALE DINTRE EA ȘI FOSTUL PRIMAR

Citește și OANA, APARIȚIE DE SENZAȚIE FĂRĂ VIOREL LIS: „NU E NIMIC RĂU ÎN ASTA”

De asemenea, Viorel Lis a mărturisit, la TV, faptul că nu și-a mai dorit să aibă ieșiri publice, în ultima perioadă. În plus, multe persoane s-au întrebat ce se întâmplă cu el, având în vedere zvonurile care au apărut despre el, recent.

„În ultimul timp n-am vrut și n-am mai vrut să ies cu niciun interviu. Lumea se întreabă ce e cu mine, multe știri au apărut că am murit, că nu mai trăiesc, că sunt foarte bolnav, că sunt internat, că sunt la terapie intensivă, dar totuși Dumnezeu m-au ajutat, am trecut prin toate, am trecut prin multe, multe boli cum ar venit. Am avut o operație de colicist, infarct, operație pe inimă, paralizie parțială, picioarele m-au cam lăsat, acum încerc să-mi revin”, a mărturisit Viorel Lis.

Vezi și VIOREL LIS REFUZĂ SĂ MEARGĂ LA AZIL. SOȚUL OANEI, TERIFIAT DE GÂNDUL CĂ AR PUTEA AJUNGE ÎN STAREA LUI ALEXANDRU ARȘINEL

Viorel Lis: ”Mintea mi-a rămas trează”

Viorel Lis a continuat seria dezvăluirilor, în direct, la TV. Fostul edil al Capitalei susține faptul că este, în continuare, capabil să poarte discuții despre multe subiecte și domenii, chiar dacă se confruntă cu probleme de sănătate.

”Mintea mi-a rămas trează. Gândesc și văd lucrurile așa cum sunt, n-am nicio problemă, e adevărat, la ora actuală, toate discuțiile pe care le-a avut Oana cu presa este despre mine și despre sănătatea mea, dar sunt sigur că pot să și particip la altfel de interviu, să discut despre probleme politice, economice care se întâmplă la ora actuală în țară și în lume.

În același timp pot să spun că îmi aduc aminte despre petreceri, unde ne întâlneam cu multe personalități, care multe dintre ele la ora actuală nu mai sunt și îmi aduc aminte și nu voi uita niciodată acele întâlniri. Asta este viața mea, la ora actuală nu pot decât să fac exerciții ca să pot să mă ridic în picioare. Este foarte greu și sper cu ajutorul lui Dumnezeu să mă refac cât de cât ca să pot să mă deplasez”, a mai spus Viorel Lis, în emisiunea moderată de Cristi Brancu.

Sursă foto: Capturi video, Facebook