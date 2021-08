Stelian Ogică este, oficial, singur. Bărbatul și partenera sa de viață s-au despărțit chiar înainte de nuntă. În cursul acestei zile, Stelian Ogică a făcut o serie de dezvăluiri legate de relația de trei ani pe care a avut-o.

Stelian Ogică este din nou singur dintr-un motiv cel puțin surprinzător, chiar înainte de nuntă. Se pare că un gest pe care fostul câștigător de la Loto a enervat-o pe viitoarea lui soție, iar reacția ei l-a determinat pe acesta să anuleze tot evenimentul. Stelian Ogică a explicat pentru Antena Stars ce s-a întâmplat între el și fosta sa parteneră care era mai tânără cu 25 de ani.

„Nu și-a meritat statutul de femeie pe care mi-am dorit-o eu. Normal că îmi doresc o relație frumoasă. Cred că e cel mai bun lucru la care am visat toată viața mea. Mi-am dorit mereu o constantă, o relație stabilă, frumoasă și cu mult respect din ambele părți. În viață am avut multe experiențe. Am cunoscut femei de toate vârstele. Între mine și ultima parteneră era o diferență de 25 de ani. E greu cu așa vârstă. Ca și bărbat ai multe avantaje într-o relație de acest gen, dar și multe probleme. Chiar dacă era o femeie deșteaptă si isteață, nu avea maturitatea respectivă să se țină după mine”, a declarat la Antena Stars.

„Am încercat de multe ori să ascund realitatea și să pretind că totul era bine, deși nu era ala. Era ok, dar și destule probleme”, a mai mărturist Stelian Ogică.

S-a îmbogățit în ultima vreme

în cadrul unui interviu, Ogică a mărturisit că a intrat în domeniul construcțiilor și că a reușit să ridice, dar și să vândă un cartier cu nici mai mult, nici mai puțin de 21 de vile, în apropierea Capitalei. S-a cumințit, s-a săturat de petreceri și este tare ambițios, căci vrea să ridice un alt cartier, de 30 de vile!

”M-am maturizat, dintr-un anume punct de vedere. Pot chiar spune că până pe la 45 de ani am copilărit. Ca atare, acum după ce mi-am făcut nebunia, adică am văzut cum stau lucrurile cu lumea televiziunii, am decis să schimb foaia și am devenit om de afaceri.

Nu mai sunt Stelian Ogică de altădată. Adio petreceri, adio cluburi, adio nopți pierdute, adio femei. Astea toate sunt pe interes, multe chiar perverse, nu mi-e frică s-o spun. Or, Ogică de azi nu mai este copilul de ieri‘‘, a declarat Stelian Ogică pentru , a declarat Stelian Ogică pentru Impact.ro

