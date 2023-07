Dezvăluirile șocante din dosarul „azilele groazei” continuă. Ce se întâmpla, de fapt, în aceste adevărate centre de tortură

În urmă cu două zile, oamenii legii au efectuat controale la mai multe cămine de bătrâni din țara noastră. La trei azile din Voluntari și Afumați, polițiștii au găsit 100 de persoane într-o stare deplorabilă, maltratate, înfometate, deshidratate, trăind în condiții necorespunzătoare. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a deschis o anchetă, iar 24 de persoane au fost deja reținute. Cercetările au scos, din păcate, la iveală scene inimaginabile, în care bătrânii erau pur și simplu maltratați de către cei care trebuiau să-i îngrijească.

În cadrul descinderilor pe care le-au efectuat în dimineața zilei de marți, oamenii legii au descoperit nereguli extrem de grave la trei cămine de bătrâni din Ilfov. Mai exact, aproximativ 100 de vârstnici au fost găsiți în stare deplorabilă, ei fiind ținuți în mizerie, înfometați, umiliți și chiar maltratați de angajații instituțiilor respective. Aceștia au fost transportați la Spitalele de Urgență Floreasca, Dimitrie Gerota și Militar, unde le-au fost acordate imediat îngrijiri medicale.

Șirul dezvăluirilor șocante din dosarul „azilele groazei” continuă

În cadrul anchetei deschise de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) nu mai puțin de 24 de persoane au fost duse în fața instanței cu propunerea de arest preventiv. Toate aceste persoane sunt acuzate de comiterea infracțiunilor de grup infracțional organizat, trafic de persoane, fals în declarații, fals intelectual, fals material în înscrisuri oficiale și delapidare. Dintre cele 24 de persoane, doar 4 au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, restul fiind plasate în arest la domiciliu.

Interceptările procurorilor DIICOT au scos la iveală detalii șocante despre „tratamentul” inuman la care erau supuși bătrânii și persoanele cu dizabilități din „azilele groazei”. Aceștia erau bătuți cu bestialitate, fiind tratați mai rău ca niște animale.

„- (…) Și când a venit C. (n.red. – asistentă medicală), a venit nervoasă, puțin spus, era efectiv un purcoi de nervi, îi ieșeau flăcări pe nas dacă putea și s-a pus cu palmele pe ea (n.red. – pe o pacientă).

– A…

– Tu știi ce bucăți i-a dat, deci, eu, efectiv, am rămas șocată, nu știam ce să fac, mă gândeam, băi, dacă îi zic ceva acuma, poate mă trezesc că îmi trosnește și mie vreo două, la cât de nervoasă era. Era neagră, mă, de nervi, neagră, că era să facă și accident, că era aglomerat, că nu știu ce, are un X6.

– Așa…

– Foarte nervoasă, foarte, foarte nervoasă, i-a dat niște bucăți la asta… problema acuma care e, eu sunt total contra bătăii de genul ăsta, adică de orice fel de bătăi asupra beneficiarilor, că ajungi să urli, să zbieri la ei, că te scot din sărite la un moment dat, se mai întâmplă, nici nu ai, nu ai cum să le vorbești numai frumos și să nici nu-i atingi, nu există varianta asta că nu reacționează (neinteligibil) cu bătaia. Problema e că, ok, nu o bați, dar după ce a dat prima bucată, s-a liniștit instant (…), nu a mai avut nevoie de niciun tratament. Și acum întreb eu, în situația asta, ce faci? Zi-mi și mie, ce faci, o lași să facă ca toți apucații sau îi dau o bucată și ai liniștit-o și știi că s-a potolit?

– Nu, nu e o soluție…

– Cum reacționezi în situația asta? Băi, deci, i-a dat o bucată și după aia, în timp ce, nu ai cum, tu știi cum distruge toate lucrurile pe acolo, deci, dacă doi bărbați nu au putut să o țină… (…) mi-a povestit că la un moment dat l-a avut pe unul care a făcut niște crize, tot așa, că s-a urcat pe el, doar l-ai văzut cât e…”, se menționează în referatul DIICOT, potrivit Gândul.

Tratamentul inuman la care erau supuși bătrânii din cele trei cămine ilfovene

Dosarul cuprinde și o discuție dintre două infirmiere ale centrului ce aparține Asociației ”Sfîntul Gabriel cel Viteaz”. Cele două vorbesc despre o persoană internată în azil care a fost bătută cu o bară de inox, de către o asistentă medicală. În ciuda faptului că gestul în sine al colegei lor nu li se părea deplasat, acestea erau îngrijorate că acest incident le-ar putea crea neplăceri.

„– Alo!

– Da!

– Mă auzi?

– Da, te aud, zi!

– Auzi, (…), am o întrebare la tine, după ce te întreb și îmi dai răspunsul, să te uiți pe whatsapp că ți-am trimis ceva urgent! Ia spune și mie, în seara aia, (…) a bătut-o pe (n.red. – una dintre paciente) rău de tot?

– Măi, i-a dat, i-a dat la cur, i-a dat cu aia de inox!

– Fii atentă… Îți spun un lucru, asta ne bagă la belele, știi de ce? Am ridicat-o pe (…) să-i fac baie, am chemat-o pe (…) să-i arăt altceva la (…), că era cu spatele la (…) și când se uită (…) zice, vai, dar ce e pe ea și eu m- am speriat și când am întors-o, tu știi ce e pe ea, uită-te poza că o să vezi!

– Bine, o să mă uit… știu că i-a dat, știu că i-a dat numai la cur cu țeava aia, cotorul ăla de mătură…

– Băi, ești nebună, mă (…), mânca-ți-aș gura ta, că e neagră toată…fîi atentă, (…), că a fost pe tura ta și-ți bagă în cârcă, ascultă-mă ce-ți spun!

– Ce vorbești?

– Să nu zică că ai bătut-o tu…

– N-are cum…

– Păi tu nu știi ce tam tam a făcut?

– N-are cum. (…)

– Tu știi ce tam tam a fost ieri aici, amenințări, știi că m-am luat de ea?

– De ce?

– Vai, a dat cu pumnul în masă, sărea astea de pe masă!

– De ce?

– A zis că ne face rapoarte, du-te, zic, du-te acum, fă-mi raport acum, hai, du-te, așa i-am făcut, du-te… era să mă dea pe spate…”, se arată în referatul de arestare din dosarul DIICOT.

