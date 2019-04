Dezvăluirile tinerei care va muri în cel mult cinci ani „Mă simt vinovată că îl părăsesc!”

Tyla Livingstone (22 de ani) are soarta pecetluită! Anul trecut, a fost diagnosticată cu cancer cerebral. Tumora nu a cedat în urma tratamentului, astfel că tânăra va trăi cel mult cinci ani!

Tyla spune că se simte vinovată că își va părăsi fiul, în vârstă de doi ani.

„Mă simt vinovată că băiatul meu va crește fără mamă. Sunt hotărâtă să lupt cât pot, ca să apuc să îl văd mergând la școală. Singura mea dorință este să nu îmi uite vocea. Știu că voi fi mereu în sufletul lui”, a spus Tyla, conform Daily Mail, citat de spynews.

Primele simptome au apărut atunci când era însărcinată. În a 31-a săptămână a sarcinii, Tyla început să aibă dureri abdominale, pe care le calma cu băi calde. La un moment dat, în timp ce se relaxa în cadă, brațul ei a început să tremure, iar o durere cruntă i-a „urcat” spre ceafă.

Speriată, tănăra a strigat după ajutor. Familia a găsit-o, inconștientă.

„Când m-am trezit, am auzit-o pe bunica mea la telefon, spunea că am făcut o criză și am leșinat. Îmi era frică pentru bebelușul meu, nu voiam să pățească ceva”, a povestit Tyla.

La spital, medicii au început să facă analize. După ce au exclus cele mai probabile cauze, tinerei i s-a făcut și un CT cerebral. Abia așa, tumora a fost descoperită. Avea doi centimetri și era situată în partea stângă a lobului frontal.

După ce și-a născut fiul, a început o luptă pentru viață. Nici chimioterapia, nici radioterapia nu a reușit să oprească evoluția masei tumorale, pe care specialiștii o numesc „Terminatorul”, tocmai din cauza rezistenței sale la tratament.

„Știu că zilele mele sunt numărate. Mă simt câștigătoarea celei mai rele loterii. Nu am primit bani, nu am primit premiu. Doar o formă rară și cumplită de cancer. Vreau ca fiul meu să știe că mama lui a luptat cu disperare ca să fie alături de el, că l-a iubit și nu a vrut nicio clipă să îl părăsească.”