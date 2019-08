Dezvăluri înfiorătoare făcute de o tânără de 16 ani răpită și violată în Caracal: “Polițiștii m-au făcut curvă și m-a întrebat dacă mi-a plăcut”

Una dintre cele 16 minore din dosarul de trafic sexual al clanului Cocoș a făcut dezvăluiri uluitoare, pentru libertatea.ro. Ea are acum 24 de ani și își amintește cu groază de clipele grele prin care a trecut.

”Când am întreținut relații sexuale cu Cocoș m-au filmat, ca să poată să aibă un video cu care să mă șantajeze că i-l arată lui tata. Eu nu am văzut video-ul, doar mi s-a zis că mă are filmată. Mama era plecată în Italia și tati își vărsa nervii din cauza asta pe mine, mă bătea. Și cum să vină unul la tata acasă, să-i arate un video când eu mă culc cu el? Automat înnebunea pe loc”, a povestit tânăra.

”Nu m-a dat nimeni dispărută. Mama era în Italia, sora mea, în alt oraș, iar tati era obișnuit să plec de acasă. El bea foarte mult și era violent, așa că mă mai duceam la bunici și nu veneam cu săptămânile. Deci nu i s-a pus un mare semn de întrebare. Bani? Nu-ți dădea nimic. Clientul îi dădea lui banii. Păi, dacă ăsta a dat-o pe Carla s-o hârjonească unul pe un cazan?”, mai spune ea.

”Eu le spuneam tuturor clienților: sunt ținută cu forța, scăpați-mă de aici. Eu am gândit că totuși o să fie unul cu suflet care să mă scape. Odată, unul a plătit vreo trei ore în plus. Pe românește, el ar fi trebuit să facă un f…. care îl costa 1 milion 400 de lei sau cât îl costa și să plece. Dar el m-a ascultat, plângeam cu capul pe umărul lui și am zis: gata, ăsta mă scapă. De unde? La sfârșit mi-a zis: Ai terminat? Dezbrăcarea! Am avut între 10 și 20 clienți, toți din Caracal sau din zonă, dar mă dădea de mai multe ori la același bărbat. Erau doi frați gemeni, chei, care veneau în fiecare zi. Clienți străini n-am avut. Știu că pe unele fete le ducea la NATO, la Deveselu. În casă auzeam tot felul de discuții despre americani. Inclusiv pe celelalte două fete cu care stăteam eu în casă le duceau la străini”, a continuat fata.

”Poliția l-a prins pe ăsta în fapt și a bătut la fereastră. S-a stins becul, m-a prins lângă el și mi-a zis: spui că a fost totul de bunăvoie. Dar eu le-am spus adevărul polițiștilor, iar unul dintre ei, Florescu, mi-a zis: da ce, ție nu ți-a plăcut? Și apoi, când au venit tati și vărul meu la secție, după o oră, mi-a zis și de față cu tati: “da ce, ei nu i-a plăcut? Odată ce era cu el acolo, cum să nu-i placă? Și polițistul s-a uitat cu o față la mine: cum tu, curvă, să stai cu ăla?”, a mai povestit tânăra.