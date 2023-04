Dialog halucinant între un client și o firmă de curierat: „Din păcate, nu ne putem înțelege cu angajatul”

Dialogul halucinant între un client și o firmă de curierat a devenit viral pe rețelele de socializare. După ce a așteptat mâncarea timp de o oră, clientul a luat legătura cu firma de curierat, însă a avut parte de șocul vieții lui. Ce s-a întâmplat, de fapt, dar și ce răspuns a primit din partea reprezentanților.

Fie că vorbim de ucraineni, nepalezi sau alte naționalități, lucrătorii străini au cam invadat piața muncii din România. În lipsa personalului, firmele de curierat acceptă și angajează oameni dornici de muncă. În aceste condiții, inevitabil, apar și inconveniente, una dintre cele mai des întâlnite este necunoașterea unei limbi străine.

Dialogul dintre client și firma de curierat a devenit viral pe rețelele de socializare

Discuția între un client și o firmă de curierat apărută în mediul online este dovada clară că sunt situații în care nici măcar angajatorii nu se pot înțelege cu proprii angajați. Nemulțumit de timpul de așteptare al comenzii, clientul a încercat să comunice cu livratorul străin, însă nu au reușit să ajungă la un numitor comun. Din cauza faptului că muncitorii străini nu cunosc nici limba română, nici limba engleză, apar situații în care clienții sunt nevoiți să aștepte ore întregi după mâncare. Conversație halucinantă a fost făcută public pe platforma de socializare Reddit.

”-Aștept de o oră și nu sunteți capabili măcar engleză să știe. Dacă nu știu engleză ce ar trebui să fac?

-Din păcate nu reușim să ne înțelegem cu livratorul.

-Nici voi?

-Vă rog să îmi spuneți dacă doriți să vă refacem comanda”, a fost discuția dintre client și firma de curierat.

Așa cum era de așteptat, internauții au reacționat în număr mare: ”M-am spart de râs/ Nici măcar ei nu se pot înțelege cu proprii curieri/ Cunosc sentimentul. Am stat vreo 20 de minute să-i dăm indicații în limba engleză. Nu știa să ajungă la adresă/ Am pățit și eu la fel cu livratorii străini, însă am pățit să nu ma pot înțelege nici cu livratorii români/ Nu pot fi îngăduitor în acest caz/ Nu înțeleg ce rezolvă dacă refac comanda. O trimit prin altcineva? Nu mai bine nu-l angajează pe respectivul? Ce e asta?!”, sunt doar o parte din comentariile primite.

Vezi și: DISCUȚIE HALUCINANTĂ ÎNTRE COSTI LITRAȘU, AFLAT ÎN AREST, ȘI FRATELE ALINEI PANĂ. “AI FĂCUT NUMAI STRICĂCIUNI! CHEAMĂ-ȚI CĂȚEII SĂ-ȚI TERMINE CE AU ÎNCEPUT!” INTERLOPUL A LUAT FOC