Dialogul terifiant între operatorul 112 și tânăra răpită de iubitul ei: „Mi-e frică să nu mă omoare” + „A dat foc la maşină”

O tânără a scăpat cu viață, după ce a fost răpită de iubitul ei. Bărbatul, un cunoscut manelist, a băgat-o în portbagaj cu forța și a încercat să îi dea foc. A avut noroc, însă, pentru că oamenii legii au intervenit la timp, după ce a apelat numărul de urgență 112, în timp ce se afla în portbagajul mașinii. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Un cântăreț de manele s-a întâlnit cu iubita sa în fața unui hotel din sectorul 3 al Capitalei. Între cei doi s-a iscat o ceartă, fiind vorba la mijloc despre o datorie mai veche, de 1500 de lei, dar și gelozie. Aflat sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor interzise, bărbatul nu a vrut să își plătească datoria față de tânără, a băgat-o în portbagaj și a condus până la un câmp. Cinci kilometri, tânăra a stat captivă în portbagaj. Întreaga scenă s-a petrecut în jurul orei 04:30, luni.

A sunat la 112, pentru a cere ajutor. Aflată încă în portbagajul mașinii, tânăra a încercat să nu se piardă cu firea și să pună în gardă autoritățile că se află în pericol.

După ce bărbatul a oprit autoturismul pe un câmp, la cinci kilometri din punctul în care plecase, a încercat să o omoare. A incendiat autoturismul. Tânăra a avut noroc, pentru că, în urma apelului la 112, oamenii legii au intervenit imediat.

„Gicuță din Apărători” ar fi bărbatul care a încercat să își ucidă iubita

Potrivit informațiilor, bărbatul care și-a băgat iubita în portbagajul mașinii și, apoi, a încercat să o incendieze ar fi „Gicuță din Apărători”.

Operatorul 112, care a preluat apelul tinerei, a explicat faptul că autoturismul în care se afla a fost urmărit pe traseu. În timp ce poziția tinerei a fost identificată, oamenii legii deja se aflau în drum spre ea.

„Aveam pe linie deja dispecerul de la Rutieră şi pe cel care se ocupă de acest sector, ca să avem cu toţii informaţiile în timp real. Nu era timp de pierdut! (…) Maşina era în mers, aşa că am început să o urmărim pe traseu. Colegii din teren au pornit imediat pe urmele lor. Între timp:…. «Haideţi, veniţi, vă rog! A oprit maşina şi mi-e frică să nu vină şi să mă vadă cu telefonul, că o să mă omoare» Au fost cele mai răvăşitoare cuvinte pe care le-am auzit vreodată! După asta a închis… Am crezut atunci că o se întâmple o tragedie”, a povestit operatorul 112.

„A dat foc la maşină!”, au fost cuvintele pe care le-a mai rostit tânăra aflată în portbagaj.

Imediat ce bărbatul a incendiat autoturismul, a fugit și s-a ascuns într-o benzinărie. A fost găsit rapid de oamenii legii. Cântărețul de manele a fost reținut pentru 24 de ore, iar marți va ajunge în fața magistraților, arată observatornews.ro.

De asemenea, și un agent de la Rutieră a explicat intervenția de la fața locului, care a avut loc contracronometru.

„Din aproape în aproape, am înţeles unde sunt. Cunoşteam zona aşa că în câteva minute eram acolo! Eram deja cu faza lungă şi cu girofarul pornit, aveam lanterne, aşa că în câteva momente am văzut maşina, abandonată pe un câmp, cam la 50 de metri de drum. Când ne-am apropiat, imaginea era ca dintr-un film de groază… maşina era incendiată la interior, iar din portbagaj se auzeau ţipetele disperate ale femeii! I-am strigat şi eu la rândul meu „POLIŢIA!”, ca să ştie că am venit să o salvăm. Nici nu ştiu cum am deschis şi cum am scos-o de-acolo, era foarte speriată, dar coerentă, era curajoasă! Din curajul acesta şi-a adunat puterea de a lupta, de a face ce trebuie ca să se salveze. Tot ea ne-a ajutat cu date să-l putem identifica pe agresor”, a explicat agentul de la Rutieră.

Identificarea poziției apelantului prin HTML5

Odată ce apelul a fost efectuat la 112 de către tânără, prezentându-i succint situația periculoasă în care se află, dispecerul a trimis un SMS cu un link pe dispozitivul acesteia. La accesarea link-ului, se transmit coordonatele către 112: „Deşi era speriată, femeia a reuşit să transmită informaţii relevante despre situaţia în care se afla. Operatorul i-a transmis un SMS cu un link pe care să îl acceseze, pentru a putea transmite către 112 coordonatele geografice”.

În prezent, geolocalizarea HTML5 este utilizată de unele organizații de servicii de urgență, pentru o localizare precisă prin intermediul unui smartphone.

Sursă foto: Poliția Română