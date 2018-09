Florinel Coman a ajuns în bătaia puștii lui Gigi Becali, la scurt timp după ce s-a transferat de la Viitorul. Cel pe care ”Regele” l-a comparat cu Mbappe a făcut un sezon de vis la echipa de la Ovidiu, însă în Capitală a cam dat… chix! Iar Becali e mai iute la mânie decât Ștefan cel Mare și l-a taxat pe loc. (Super oferta de angajare) Nu capital, cum o făcea domnitorul, dar „l-a controlat la glezne” permanent. Fumatul, viciu pe care Florinel îl are de ”micuț”, a constituit un atu pentru Gigi, atunci când l-a ”răstignit” pe atacantul de 100 de milioane de euro. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA a aflat însă că fotbalistul s-a cumințit, iar iubita lui ar fi aceea care l-a îndrumat spre o viață extra-sportivă sănătoasă!

Dar pentru asta a lăsat impresia că a trebuit să o facă pe „bodyguardul"! Și încă o mai face, probabil, până când iubitul ei drag, Florinel, va reveni definitiv la forma care l-a consacrat. Imaginile intrate în posesia CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, o dovedesc cu prisosință. Florinel Coman iese la masă cu iubita, înaintea meciului FCSB-Dunărea Călărași, dar se abține de la clasica pauză de țigară! Și nici pic de alcool nu pune în gură! E de bine, e promițător!

S-a ”refugiat”, în schimb, între delicatesuri, tartar de somon cu salată, care să nu-i strice silueta. Partenera lui a preferat însă pastele.

La câteva zile distanță, iubita sexy a fotbalistului căruia Gigi Becali i-a pus clauză de 100 de milioane de euro a venit după Florinel, ca un „bodyguard"! Jucătorul face sport suplimentar! El se duce, de unul singur, la sală, pentru a-și întări musculatura. După ce a dat gata aparatele, Florinel a ieșit victorios din sală, iar la marginea drumului cine să-l aștepte? Iubita lui, care l-a preluat imediat. Fotbalistul a urcat în mașină, frânt de oboseală probabil. Ea a călcat, calm, pedala, a virat lent și a dispărut cu iubitul ei.

Probleme din cauza fumatului

Gigi Becali dezvăluia, la câteva luni după transferal lui "Mbappe de România" la FCSB, că Florinel Coman este singurul jucător pe care l-a sunat şi i-a cerut, trei zile la rând, să se lase de fumat. „«Băi, Florinele, te rog eu frumos, nu mai fuma. Am dat mulţi bani pe tine», i-am zis. Eu, patron, n-am sunat niciun jucător, dar la el am intervenit. L-am sunat trei zile la rând să-l întreb câte ţigări fumează, am stat numai pe el. În ultima zi, când l-am sunat, mi-a spus că a aruncat pachetul de ţigări", a spus Becali. Știa finanțatorul ce știa!

Jucătorul suferea de insuficienţă venoasă. Problemele lui Coman au apărut când era la Academia lui Hagi, iar fumatul îi agrava boala. Tocmai de aceea, Gigi Becali a insistat ca Florinel să lase definitiv ţigara, pentru că are de gând să câştige o avere pe el. I-a şi pus o clauză de reziliere uriaşă, 100.000.000 de euro!

Florinel Coman avea să se opereze în iarnă, iar acum pare că își dă seama de pericolul fumatului.

