Diana Bulimar a făcut dezvăluiri legate de Oltin Hurezeanu, după ce acesta a părăsit Exatlon. Oltin a fost eliminat după ce a abandonat din pricina unei accidentări.

„Ma bucur ca am venit acasa, dar imi pare si rau. Au fost trei luni superbe pline de aventura. Ma opreau unii pe strada si ma intrebau: „Chiar asa e?”. E mai rau decat se vede la televizor, scandura aia e mult prea tare. Era oribil cand pierdeam, drumul de la traseu la camp. Nimeni nu prea spunea nimic. Era bine cand strigam toti „campionii”. Cel mai frumos traseu a fost cel de la prima eleiminare. Echipa mea nu a gresit cand m-a nominalizat, stiam ca sunt buna la traseu, dar nu la fel de buna la final. Nu ma asteptam sa ies. Am invatat sa ma ascult pe mine. In ziua eliminarii am plans de dimineata pana seara. A venit Vladimir dupa mine. Corpul, universul mi-a transmis ca ceva nu e in regula. Pana si Oltin a crezut ca va iesi.