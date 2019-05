Diana de la Insula Iubirii, mesaj halucinant pentru Alexandra Diaconescu, fosta iubită a lui Aurel

Diana Constantinescu, una dintre concurentele de la “Insula Iubirii”, a transmis la TV un mesaj halucinant pentru Alexandra Diaconescu, fosta iubită a lui Aurel Deacanu. Declarațiile brunetei au venit în cadrul unui Bonfire, care a fost difuzat seara trecută, când a rulat un nou episod de la “Temptation Island – Insula Iubirii”, sezonul #irezi5tibil.

Citește și: Decizii-șoc la Insula Iubirii! Aurel şi Adrian şi-au tăiat brăţările şi şi-au tatuat numele ispitelor

Diana de la “Insula Iubirii”, mesaj halucinant pentru Alexandra Diaconescu

Chemată la Bonfire de Radu Vâlcan, Diana de la “Insula Iubirii” a avut posibilitatea să vadă reacția iubitului ei după ce acesta a primit imagini cu ea. În urma vizionării filmării, ea a făcut câteva mărturisiri la care nimeni nu s-a așteptat că le va spune vreodată. Simțindu-se exact în locul Alexandrei Diaconescu, fosta concurentă rănită de același bărbat, excentrica brunetă a realizat că relația ei alături de Aurel Deacanu a fost presărată cu minciuni, iar caracterul lui este la polul opus în comparație cu ceea ce a lăsat el să se înțeleagă că este, de fapt.

Citește și: Nuntă în familia de la Insula Iubirii! Aurel Deacanu s-a însurat cu aleasa inimii / FOTO

“El nu are respect faţă de sine. Nu faţă de mine, de Alexandra sau de altă femeie din viaţa lui. Nu are respect. Acum îi dau mare dreptate Alexandrei şi chiar o să o sun când ajung acasă şi am să vorbesc cu ea şi o să-i cer iertare pentru toată răutăţile la adresa ei”, a mărturisit Diana Constatinescu la ceremonia focului.

Citește și: Drama Dianei de la Insula iubirii. A fost abandonată de mamă: „Avea 15 ani când m-a născut”

Aurel Deacanu a avut o reacție surprinzătoare, după ce a văzut înregistrarea în care Diana Constantin, femeia cu care a venit în Thailanda, a tăiat o poză cu el dintr-o revistă și plângea, pentru că îi era dor de partenerul său. Ipostaza în care a fost surprinsă bruneta le-a adus tuturor aminte de fosta iubită a bărbatului, Alexandra Diaconescu, care și ea și-a făcut un mic altar cu poza lui Aurel Deacanu în sezonul trei al show-ului. “Am înnebunit femeile”, a spus concurentul în cadrul ediției de seara trecută de la“Temptation Island – Insula Iubirii”.