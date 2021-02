Diana Dumitrescu a fost aspru criticată de internauți! Ce jigniri i-au adus urmăritorii din mediul online. „Ești urâtă, ești bătrână, de ce îi face copilului așa”

De când a devenit mămică, Diana Dumitrescu se confruntă cu hate-ul din mediul online. Vedeta a fost asaltată de criticile internauților, care în mare parte par să nu fie de acord cu felul în care aceasta își crește copilul.

Diana Dumitrescu a mărturisit că replicile acide la adresa ei sunt tot mai dese, iar urmăritorii din mediul online în critică fiecare acțiune. Vedeta a mărturisit că nu înțelege de unde vine această răutate a oamenilor și a ținut să le transmită un mesaj.

„Prima dată mi-au spus că de ce nu alăptez. Problema este că eu nu am avut lapte. După mi-au zis că de ce plec în vacanță fără copil. Am și eu o viață, plec și cu copilul, dar am și nevoie de timp cu soțul meu. După că de ce m-am tuns, ei bine, m-am tuns pentru că am avut nevoie după sarcină”, a spus Diana Dumitrescu, în cadrul unei emisiuni tv.

„Ești urâtă, ești bătrână”

Mai mult, Diana Dumitrescu a mai mărturisit că răutatea internauților a ajuns departe, aceștia jignind-o fără nici un motiv. Vedeta a dezvăluit că la început a fost destul de afectată de toate comentariile negative, însă cu timpul a învățat să trateze totul mult mai detașat.

„Oamenii s-au înrăit, au stat foarte mult acasă, nu au bani, nu mai au job-uri, este de înțeles. Fiecare trece printr-o perioadă grea acum și atunci ei spun: ești urâtă, ești bătrână, de ce îi face copilului așa, de ce îi dai aia. Și în primă fază le ignori, o dată, de două ori, de trei ori, dar când toată lumea sare pe tine și te critică, la un moment dat, izbucnești pentru că ești om. Așa că am zis să fac haz de necaz și a funcționat.

Spun asta deoarece comunitatea mea și-a dat seama că autoironia cu care spun că-mi cresc copilul pot să o pună și ele în practică. În sensul că putem să fim mai relaxate, să lași copilul la desene. Până la urmă fiecare decide cum își crește copilul, ce face, cum face, este alegerea fiecăruia. Urmăresc și eu mămici, dar nu intru să comentez”, a mai spus Diana Dumitrescu.