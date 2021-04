Diana Pârvu a născut prin cezariană: “Un carusel de sentimente, am plâns jumătate din operație”. Declarația de iubire pe care i-a făcut-o lui Sergiu Negoțiu Piloff de pe patul de spital | FOTO

Diana Pârvu a născut o fetiță de nota 10 prin cezariană și, potrivit mărturiilor sale, întâlnirea cu Jacqueline Marie a fost atât de emoționantă, încât a plâns jumătate din cât a stat în sala de operație. După ce a fost adusă în salon, vedeta i-a făcut o declarație de iubire partenerului ei de viață Sergiu Negoțiu Piloff.

Diana Pârvu și Sergiu Negoțiu Piloff au devenit părinți

Vestea că micuța lor prințesă a venit pe lume și totul a decurs foarte bine în sala de operații a fost dată de Sergiu Negoțiu Piloff. De altfel, prezentatorul de la Kanal D a surprins-o pe iubita lui cu mai multe declarații de dragoste atât în privat, cât și la TV.

“Sunt bine, bine, bine! Și fetița este bine. Am stat un pic să o văd, am stat un pic cu ea. Mi s-au tot administrat calmante, au venit toți doctorii, asistentele să mai îmi schimbe un calmant, să mai îmi dea o perfuzie, să mai verifice sonda (…). Plus toată lumea care m-a sunat: prietenii, familia, să mă întrebe cum suntem, să mă felicite. Am primit mesajele voastre, o să le citesc pe toate și o să vă răspund. M-am emoționat foarte tare (…)”, a declarat Diana Pârvu în primul mesaj video transmis de pe patul de spital.

Ulterior, într-o altă filmare, vedeta a povestit cum a decurs operația de cezariană și le-a spus viitoarelor mămici să nu se teamă de acest moment.

“Am trecut printr-un carusel de sentimente astăzi, trebuie să vă recunosc că, oricât de euforică am fost, m-a luat tremuratul înainte de operație, dar, doamna doctor anestezistă a avut o mână foarte ușoară și mi-a făcut anestezia foarte frumos, și… am simțit așa, o înțepătură mică. (…). La fel și domnul doctor Ciprian Morariu Andrei, care s-a mișcat foarte repede, mi-a spus pas cu pas ce să fac și s-a mișcat foarte repede. (…).

Am trecut prin toate stările când am văzut-o (…), am plâns cred că jumătate din operație, doar mă uitam la ea și plângeam, și vorbeam cu ea. Iar tati a fost nonstop în contact cu medicii, după aceea cu noi. Este extrem de emoționat, vrem să îi spunem că îl iubim extraordinar de mult pe tati. Și el ne-a zis că ne iubește, și în privat, și la emisiune, ați văzut momentul de la «Teo Show» (…)”, a mai spus fosta prezentatoare de la Kanal D pe Instagram Stories.

Cu cine seamănă micuța Jacqueline Marie

“Fetița are 2,840 kg, 50 de cm, este foarte frumoasă și conturată. Și, ce crezeți? Are nasul meu. Abia aștept să mi-o aducă iar mâine (n.r.: azi), să stau cu ea, să o văd și vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele și toate urările – nu am apucat să le citesc pe toate, dar o să fac asta mâine (n.r.: azi), acum mă simt puțin așa slăbită și o să încerc să dorm. Vă iubesc din suflet”, a mai mărturisit proaspăta mămică într-un alt filmuleț făcut public pe celebra rețea de socializare.

Înainte să nască, Diana Pârvu a contractat virusul SARS-CoV-2, iar perioada în care a fost bolnavă a avut mari emoții pentru bebelușa ei.

“Primele zile, însă, au fost îngrozitoare, durerile musculare m-au speriat efectiv și am fost la pat. Îți dai seama că am plâns de teamă pentru bebe, dar medicul meu, Ciprian Morariu m-a asigurat că bebe este bine și că trebuie să mă calmez. Am luat legătura și cu medicul de familie și mi s-a prescris un tratament. Virusul ăsta este foarte parșiv și fix când ziceam că îmi e bine, mă întorcea la pat.

Deci ca simptome: mi-a curs nasul, am avut dureri musculare mari, stare de oboseală și de moleșeala si grețuri”, a dezvăluit vedeta pentru wowbiz.ro.

