Diana Sar, declaraţii neaşteptate despre viaţa sentimentală: „Încă nu am întâlnit femeia cu care să îmi doresc să creez o relație”

Diana Sar a intrat în atenţia publicului după ce a apărut în serialul „Vlad”, difuzat pe Pro TV. De asemenea, tânăra s-a făcut remarcată şi ca fotomodel. Recent, bruneta a oferit un interviu în care a vorbit despre viaţa sa amoroasă. Iată ce declaraţii neaşteptate a făcut.

Diana Sar a oferit recent un interviu pentru ego.ro. Bruneta a recunoscut că ar vrea să aibă o relaţie cu o femeie, însă deocamdată nu a găsit-o pe cea potrivită.

De asemenea, actriţa a vorbit şi despre relaţia toxică prin care a trecut. A avut nevoie de timp pentru a-și reveni și a trece peste tot ce a trăit.

„Cred că foarte multe dintre noi trecem la un moment dat printr-o relație toxică, din care ajungem să învățăm foarte multe. Și o relație toxică are momentele ei bune, dar, la un moment dat, ne dăm seama că nu merge ceva și este o oportunitatea de a lucra noi pentru noi.

Am vorbit deschis pentru că nu mi se pare că există o nevoie de a ascunde, încurajez mersul la terapeut și psiholog, aș fi vrut să merg mai devreme, însă acesta a fost un imbold de mă duce. Mă ajută, este foarte important, nu doar pentru asta, ci și pentru a rezolva celelalte traume.”, a explicat actrița.

În acelaşi timp, aceasta a explicat şi cum au ajuns să se despartă.

„A fost o alegere venită din ambele părți cumva. Ne-am dat seama că nu mai putem să continuăm, că nu avem aceleași dorințe și viziuni. Au fost momente în care am vrut să mă împac cu el, momente în care m-am abținut, momente în care el mi-a mai scris și poate aș fi vrut să ne vedem, dar știam că nu are rost și tot așa. Nu a fost foarte ușor, dar m-a ajutat foarte mult terapia”, a mai spus ea.

Diana Sar, despre relaţia cu o femeie

Diana Sar a declarat în repetate rânduri faptul că susține comunitatea LGBT: „Nu îmi place să îmi pun o etichetă, dar clar fac parte. Susțin iubirea sub orice formă și dorința de a experimenta. Dacă vrei să experimentezi și totul este într-un mediu sigur, în care toată lumea își dorește asta, nu mi se pare că este ceva greșit. Susțin să discutăm mai mult de lucrurile acestea mai deschis, nu este un subiect tabu în opinia mea. România, din punctul acesta de vedere, este puțin în urmă, dar sunt progrese destul de mari. Mi se pare foarte frumos, nu rănim pe nimeni, nu facem rău nimănui, trebuie să înțelegem că alții sunt altfel decât noi”.

Întrebată dacă se vede într-o relație cu o femeie, Diana Sar a răspuns fără să stea pe gânduri.

„Încă nu am întâlnit femeia cu care să îmi doresc să creez o relație, sunt mai multe lucruri la mijloc, dar, dacă aș întâlni femeia, sigur, nu m-ar interesa de absolut nimic, de ce zice lumea. Nu m-aș ascunde, căci știu că și asta e o problemă în România. Acum am o comunitate, am o voce, pot să mă folosesc de ea ca să mai deschid lucrurile.”, a încheiat ea.

Sursă foto: Instagram