Diana Șoșoacă a dat buzna în primăria din Crevedia, iar edilul a sărit pe geam! „Hai, pe bune!?”

În data de 26 august 2023, liniștea din localitatea Crevedia a fost spulberată – au fost explozii la o stație GPL, iar în urma incidentului zeci de persoane au fost rănite, s-au înregistrat două decese și pagube materiale considerabile. Senatoarea Diana Șoșoacă a dat buzna în primăria din Crevedia, în vederea efectuării „propriilor verificări”, iar atunci a avut parte de o situație mai puțin normală – edilul ar fi sărit pe geam! Iată mai jos, în articol, detaliile.

La două zile de la exploziile care au avut loc în localitatea Crevedia din județul Dâmbovița, senatoarea Diana Șoșoacă a mers la cabinetul edilului. Însă, în momentul în care senatoarea a ajuns la fața locului, pentru a sta de vorbă cu primarul din Crevedia, bărbatul ar fi sărit pe geam. Diana Șoșoacă a aflat despre acest aspect de la un ceatățean, prezent la fața locului. În timp ce se afla într-un live, senatoarea a spus, cu alte cuvinte, că nu înțelege gestul pe care edilul l-ar fi făcut.

„Doamna Diana, spun unii oameni că a sărit pe geam primarul când v-a văzut că ați intrat”, a spus cetățeanul.

Ce reacție a avut Diana Șoșoacă

Senatoarea Diana Șoșoacă a spus în cadrul unui live: „Nu cred așa ceva! Hai, pe bune!? Cum să sară, domnule, pe geam? Dar vi se pare că-s periculoasă? V-am făcut ceva? Eu nu cred că v-am făcut ceva. Am invocat doar niște articole de lege și am adresat întrebări din punct de vedere legal raportat la situația de urgență în care ne aflăm acum. Am făcut ceva rău? V-am atacat pe dumneavoastră? Deci pe una dintre ferestre a fugit primarul când am venit eu! Inimaginabil”.

Neregulile de la stația GPL din Crevedia nu ar fi fost străine anumitor instituții ale statului

Activitatea stației GPL era sistată, însă doar în acte. Despre neregulile stației GPL din localitatea Crevedia ar fi știut șapte instituții ale statului. Potrivit Antena 3 CNN, acestea sunt: Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița; Inspectoratul Județean în Construcții Dâmbovița; Instituția Prefectului Dâmbovița; Consiliul Județean Dâmbovița; Primăria Crevedia; Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița; Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Mai multe detalii se regăsesc aici.

