Diana Șoșoacă a făcut circ în Parlamentul European! A fost scoasă cu forța din sală, după ce și-a pus botniță. VIDEO ULUITOR

Scandal în Parlamentul European! Protagonistă este chiar Diana Șoșoacă, care a fost scoasă afară dintr-o ședință importantă, la care lua și ea parte. Totul s-a petrecut în timpul dezbaterii legate de alegerea Ursulei von der Leyen pentru un nou mandat în fruntea Comisiei Europene. Pentru că a încercat să întrerupă un discurs al eurodeputatei Valerie Hayer de la Renew, Șoșoacă a fost dată afară. Imaginile i-au scandalizat pe mulți!

Diana Șoșoacă este implicată într-un scandal colosal! Aceasta a fost scoasă din Parlament, din timpul unei ședințe importante. Șefa S.O.S și-a făcut apariția în Parlamentul European cu o botniță la gât, îmbrăcată în ie. Totul s-a petrecut în ședința ținută privind alegerea Ursulei von der Leyen pentru un nou mandat în fruntea Comisiei Europene.

Senatoarea nu s-a putut abține și a fost dată afară la decizia Robertei Metsola, șefa Parlamentului European. Asta pentru că românca a intervenit în discursul eurodeputatei Valerie Hayer de la Renew și a întrerupt-o pe aceasta în repetate rânduri.

„Este a treia oară când faceți asta”, a precizat Metsola.

„Ai omorât oameni, am dreptul să vorbesc”, a spus Diana Șoșoacă, fiind o acuzați la adresa Ursulei.

“De câți colegi e nevoie pentru a fi escortată din sală? Cred că ați vorbit destul”, a ținut să spună Roberta Metsola.

Șoșoacă a fost dată afară din sala de plen în aplauzele eurodeputaților. Toți au început să aplaude în momentul în care liderul partidului S.O.S a fost invitat să părăsească ședința, după toate strigătele care au întrerupt discursul eurodeputatei Valerie Hayer de la Renew. Scenele au fost surprinse de cei prezenți și au devenit virale în mediul online.

Mulți au fost cei care au rămas muți de uimire când au văzut-o pe Diana Șoșoacă cum intervine în discuție. Ținuta ei a fost un alt motiv care i-a dat pe spate pe europarlamentari. S-a prezentat cu o botniță la gură, îmbrăcată în ie tradițională. Și asta n-a fost tot! Parlamentara ține în mână o icoană și striga: “În God we trust”. (n.r Credem în Dumnezeu). Șoșoacă ar fi acuzat-o pe Ursula von der Leyen că este o „criminală”, după cum s-a vehiculat în mediul online, în filmările care circulă.

